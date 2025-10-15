Muchas veces los usuarios desean probar platos nuevos y que no coman recurrentemente.

Paso a paso para preparar sushi tempura en casa: necesita arroz, salmón, aguacate y queso crema

Una receta saludable y práctica: aprenda a cocinar salmón en salsa de tamarindo

Receta para Halloween: prepare salchichas con aspecto de momias y sorprenda a todos

Esta vez le traemos una receta fácil para preparar ramen al estilo japonés casero y sorprenda a toda su familia.

Con ingredientes deliciosos podrá preparar de dos a tres porciones. ¡Manos a la cocina!

Pexels Ramen casero

Ingredientes:

Para el caldo base:

1 litro de agua

1 cubo de caldo de pollo o 2 tazas de caldo natural

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de aceite de sésamo (ajonjolí) o vegetal

1 cucharadita de jengibre rallado

1 diente de ajo picado

1 cucharadita de azúcar morena (opcional)

1 cucharada de vinagre de arroz o vinagre blanco suave

Para los toppings (puede elegir según su gusto):

2 huevos (para el clásico huevo marinado o cocido)

Pechuga de pollo o cerdo en tiras (salteado o hervido)

Fideos tipo ramen o pasta instantánea (2 paquetes)

Cebolla larga o cebollín picado

Maíz dulce

Champiñones

Algas nori (opcional)

Brotes de soya o espinaca

Preparación:

Cuando tenga todos los ingredientes, prepare los huevos por 6 minutos en agua hirviendo, es importante que la yema debe quedar cremosa.

Luego póngalos en una mezcla de salsa de soya y agua (50/50) durante al menos 1 hora.

La llama italiana que se llevó el primer lugar del Pizza Master en Barranquilla

Después, en una olla mediana, agregue el aceite, el ajo y el jengibre. Sofría por 30 segundos.

Añada el agua o caldo de pollo, la salsa de soya, el azúcar y el vinagre. Deje hervir a fuego medio por 10 minutos para que se concentre el sabor.

Aprenda a preparar brownie casero, un postre popular, versátil y delicioso

En otra olla, hierva agua con un toque de sal. Cocine los fideos ramen o instantáneos durante 3-4 minutos (según las instrucciones del empaque).

Escúrralos y enjuáguelos con agua fría para evitar que se peguen. Saltee el pollo o el cerdo con un poco de sal y pimienta.

Receta para Halloween: prepare salchichas con aspecto de momias y sorprenda a todos

Arme el ramen en un tazón grande, coloca los fideos primero. Vierta el caldo caliente sobre ellos. Agregue los toppings: carne, huevo, vegetales y cebolla larga.

Rocíe un poco de aceite de sésamo y añade un toque extra de salsa de soya. ¡Buen provecho!

Si desea ver más recetas que puede preparar en casa, visite Gastronomía El Heraldo.