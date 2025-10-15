Muchas veces los usuarios desean probar platos nuevos y que no coman recurrentemente.
Esta vez le traemos una receta fácil para preparar ramen al estilo japonés casero y sorprenda a toda su familia.
Con ingredientes deliciosos podrá preparar de dos a tres porciones. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
Para el caldo base:
- 1 litro de agua
- 1 cubo de caldo de pollo o 2 tazas de caldo natural
- 2 cucharadas de salsa de soya
- 1 cucharada de aceite de sésamo (ajonjolí) o vegetal
- 1 cucharadita de jengibre rallado
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharadita de azúcar morena (opcional)
- 1 cucharada de vinagre de arroz o vinagre blanco suave
Para los toppings (puede elegir según su gusto):
- 2 huevos (para el clásico huevo marinado o cocido)
- Pechuga de pollo o cerdo en tiras (salteado o hervido)
- Fideos tipo ramen o pasta instantánea (2 paquetes)
- Cebolla larga o cebollín picado
- Maíz dulce
- Champiñones
- Algas nori (opcional)
- Brotes de soya o espinaca
Preparación:
Cuando tenga todos los ingredientes, prepare los huevos por 6 minutos en agua hirviendo, es importante que la yema debe quedar cremosa.
Luego póngalos en una mezcla de salsa de soya y agua (50/50) durante al menos 1 hora.
Después, en una olla mediana, agregue el aceite, el ajo y el jengibre. Sofría por 30 segundos.
Añada el agua o caldo de pollo, la salsa de soya, el azúcar y el vinagre. Deje hervir a fuego medio por 10 minutos para que se concentre el sabor.
En otra olla, hierva agua con un toque de sal. Cocine los fideos ramen o instantáneos durante 3-4 minutos (según las instrucciones del empaque).
Escúrralos y enjuáguelos con agua fría para evitar que se peguen. Saltee el pollo o el cerdo con un poco de sal y pimienta.
Arme el ramen en un tazón grande, coloca los fideos primero. Vierta el caldo caliente sobre ellos. Agregue los toppings: carne, huevo, vegetales y cebolla larga.
Rocíe un poco de aceite de sésamo y añade un toque extra de salsa de soya. ¡Buen provecho!
