Al exaltar la unión entre tradición e innovación gastronómica, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa le auguró un gran futuro y ratificó el apoyo institucional a nivel departamental al Festival del Maíz de Bohórquez, que este año llegó a su tercera versión con una amplia muestra de productos derivados del grano: café de maíz, quesillo, tortas, galletas, chalupas de carne, pollo y mixtas, y los famosos bollos rellenos de chicharrón o bocadillo.

“El festival se va a fortalecer con los años. Bohórquez podrá vivir de sus propios productos alimenticios, porque se harán famosos, porque cada vez tienen mejor calidad, mejor producción y más técnica. Cada año se superan y adoptan nuevas tecnologías del mercado”, destacó el mandatario departamental.

Verano reafirmó el respaldo total de la administración departamental, desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio, a las matronas, gestores, autoridades culturales y a los organizadores del evento.

“Estamos acá con todo el equipo para decirles una sola cosa: apoyo total al festival, porque creemos que será uno de los eventos con mayor proyección del Atlántico”, agregó.

A su vez, la alcaldesa de Campo de la Cruz, Vanessa Torres, celebró el acompañamiento del gobernador y el impacto que ha tenido el evento dentro de la Ruta 23 de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico.

“Estamos felices porque hoy organizamos una experiencia distinta con las mujeres de nuestro corregimiento como protagonistas. Mucha gente participando, las matronas dichosas mostrando la diversidad de productos que elaboran en sus casas para todos los visitantes del departamento y que hoy trabajamos por exaltar”, expresó la mandataria municipal.

Los niños también fueron protagonistas de la jornada con la estación ‘Amaizando historia’, donde escribieron relatos sobre los orígenes del maíz y su papel en la vida y cultura del corregimiento. Además, presentaron una exposición de pinturas sobre el cultivo y realizaron muestras folclóricas con ritmos autóctonos.

Sabor, talento y tradición

La secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, resaltó el valor cultural y económico del evento:

“El Festival del Maíz es una estrategia que fortalece la identidad, impulsa el turismo y fomenta el consumo de productos locales. Además, ayuda a combatir el desempleo y a mejorar los ingresos de las familias que viven del maíz y sus derivados. Bohórquez es una tierra rica en maíz y en talento, con más de 47 matronas que deleitan el paladar con su innovación, por eso invitamos a que vengan a Bohórquez, tierra de talento y de ensueño”, indicó Cantillo.

Cortesía Gobernación del Atlántico/Cortesía Gobernación del Atlántico Todo un hit resultó el Festival del Maíz 2025.

Junto al gobernador en el recorrido por los stands, la secretaria de Desarrollo Económico, Marisabella Romero Sanjuán, destacó el impulso que estos espacios brindan a los emprendedores locales.

“La Ruta 23 hace que renazca el talento de la gente y se mueva la economía del Atlántico. Cada festival permite que nuestros emprendedores innoven y que su creatividad se visibilice en todo el territorio”, señaló.

Historia con sabor

Entre las protagonistas de esta edición estuvo Ana Rosa Cerpa Donado, matrona heredera de una tradición familiar ligada al maíz.

“Mi papá compraba la producción agrícola y la vendía en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena; mi mamá hacía bollos que mis hermanas y yo vendíamos en el pueblo. De ahí nació mi amor por el maíz. Hoy elaboro productos innovadores como quesillo de maíz, chalupas y mi creación estrella: el vaso loco, hecho con maíces de colores, cúrcuma, flor de Jamaica, crema de leche y especias secretas”, comentó entusiasmada.

Otra de las matronas, Andrea Páez de Pérez, compartió el esfuerzo diario que hay detrás de esta tradición.

“Nos levantamos a las 3:00 de la mañana para hacer bollos de mazorca, angelito y blanco, y arepas de maíz verde que luego llevamos a vender a Barranquilla. En el festival innovamos con bollos rellenos, arepas con verduras y bebidas tradicionales como el peto o la chicha fermentada. Agradecemos al gobernador por su presencia y por apoyar este evento tan lindo. Que el próximo año sea aún mejor”, concluyó la matrona.