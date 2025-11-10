El Carnaval de Barranquilla estará presente en el Desfile Folclórico de Independencia de Cartagena con la presencia de su deslumbrante monarquía 2026 para llevar la alegría y tradición de la fiesta más grande de Colombia a la Heroica.

La reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, el rey Momo, Adolfo Maury, junto a su danza de 150 años de historia, el Congo Grande de Barranquilla, y el rey del Carnaval de los Niños, Joshua Ortiz y el tradicional Garabato de la 8, brillarán en la ciudad “Fantástica” de Colombia en este recorrido cultural que se realizará el 13 de noviembre de 2025 en el marco de las Fiestas de la Independencia de Cartagena, una celebración que enaltece la identidad del Caribe colombiano.

“Agradecemos a Cartagena que por otro año consecutivo nos honra con esta invitación y nos permite continuar compartiendo nuestra cultura en un escenario tan significativo para el Caribe como esta fiesta que nos une. Reconocemos el trabajo invaluable de la ciudad para posicionar sus fiestas como un espacio de convivencia y de gran valor para el país y la región, un referente cultural que celebramos con admiración y respeto”, manifestó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

Lea también:

El Desfile Folclórico de Independencia es un escenario de gran importancia para el país, donde se hacen visibles los actores, creaciones populares y las expresiones que celebran la libertad y la fraternidad que distinguen a la capital de Bolívar.

Con esta participación, Carnaval de Barranquilla celebra el trabajo que adelanta el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) para consolidar sus fiestas como una industria creativa y cultural representativa para el país, destacando su relevancia histórica y su impacto en el fortalecimiento del patrimonio inmaterial.

Lea también:

Además “reafirma su compromiso con la integración del Caribe y afianza los lazos culturales entre Barranquilla y Cartagena, dos ciudades que comparten la riqueza de su patrimonio y el compromiso de mantener vivas sus expresiones festivas para las nuevas generaciones”.