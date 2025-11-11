Barranquilla vuelve a brillar ante el mundo. La ciudad fue seleccionada por la plataforma internacional Booking.com como uno de los 10 destinos más recomendados para descubrir en 2026, siendo el único representante de Colombia y uno de los preferidos de América Latina.

El reconocimiento, basado en las Predicciones de Viajes 2026 de la compañía, destaca la evolución de la capital del Atlántico como un destino que combina cultura, sostenibilidad, innovación y hospitalidad. La lista también incluye ciudades como Filadelfia (EE. UU.), Bilbao (España) y Münster (Alemania).

El alcalde Alejandro Char celebró el logro a través de su cuenta en X, asegurando que “cada vez más viajeros eligen a Barranquilla por su alegría contagiosa, el calor humano de su gente, la riqueza cultural y la belleza natural que ofrece”. Añadió que lugares como el Gran Malecón y el barrio El Prado son hoy símbolos del orgullo barranquillero ante el mundo.

Según Booking.com, los viajeros buscan cada vez más experiencias auténticas y cercanas a la identidad local, y Barranquilla logra reflejar eso con una energía única: la que se siente en su Carnaval, en sus calles llenas de color y en la calidez de su gente.

Desde la Administración Distrital, este reconocimiento se considera un resultado del trabajo conjunto entre el sector público, los empresarios turísticos y los ciudadanos, que han logrado posicionar a la ciudad como un destino atractivo, moderno y acogedor.

La capital del Atlántico también continúa ampliando su oferta turística. Pronto contará con la Luna del Río, una imponente rueda de la fortuna de 65 metros de altura a orillas del Magdalena, que ofrecerá una vista panorámica de 360 grados de la ciudad.

Tres motores del turismo en Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla: Reconocido como una de las fiestas más grandes del mundo, el Carnaval es un imán para el turismo internacional. En 2025 recibió cerca de 800.000 visitantes de 15 países, y se espera que la cifra crezca el próximo año. Su fuerza cultural lo ha posicionado como un evento clave en la agenda global de festivales.

Diversificación turística: Más allá del Carnaval, Barranquilla se ha convertido en un punto estratégico para el turismo de negocios y eventos (turismo MICE). La ciudad fue sede del Foro de Desarrollo Local de la OCDE 2025, el más grande en la historia de esa organización, lo que consolidó su imagen como referente regional de innovación y liderazgo.

Infraestructura sostenible: El crecimiento urbano y turístico de Barranquilla se ha enfocado en la sostenibilidad. Con proyectos como Puerto Mocho, su primera playa urbana, y la recuperación de ecosistemas como la ciénaga de Mallorquín, la ciudad promueve un turismo responsable, que conecta el río, el mar y la naturaleza con la experiencia de sus visitantes.