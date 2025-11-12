El actor Raúl Ocampo fue eliminado de MasterChef Celebrity en la noche de este martes 11 de noviembre tras presentar varias fallas en su preparación.

Previo al reto de eliminación se vivió un emocionante desempate que definiría un cupo en el top 6. Violeta y Alejandra se enfrentaron en una prueba de 15 minutos con el mismo producto sorpresa; ambas presentaron ceviches. Alejandra ganó con su plato “13 minutos del alma”, asegurando su puesto, mientras que Violeta fue enviada directamente al reto de eliminación con su preparación “si así es biche ¿cómo será maduro?”.

Con los jugadores definidos, inició la prueba de eliminación –contando con una despensa abierta y 60 minutos- en la que debían enfrentarse a una preparación salada que incorporara el café.

La ronda de degustación comenzó con Michelle y su “Con el alma, la vida y el sombrero”, calificado como un plato rico, aunque los chefs sugirieron haber usado una ensalada diferente; luego pasó Valentina con “Mis 2 mitades”, una propuesta que fue criticada por ser sencilla, al necesitar arroz, y no contar con la presentación esperada.

Carolina impresionó con “Gracias Ignacia”, un lomo de res con salsa de res y whiskey, destacando por la buena textura de su salsa, el balance de sabores y el buen nivel de cocción.

Seguidamente, Violeta presentó “le apareció otro hijo a Rausch”, un contramuslo al horno con papas que encantaron al jurado, logrando un pollo bien cocinado y un emplatado destacado.

Por su parte, Pichingo presentó su plato “que viva Colombia”, cuya salsa fue elogiada por su brillo y término perfecto, siendo considerada una de las salsas más ricas de la noche.

Por último llegó Raúl con su plato “Sigue y te sirves”, donde su salsa obtuvo buenas críticas por el sabor, pero su bao no fue del gusto de los jueces.

Con la salida del actor, el top 6 quedó conformado por Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Carolina Sabino, ‘Pichingo’, Michelle Rouillard y Valentina Taguado.