Los organizadores del histórico baile carnavalero A Pleno Sol, fundado en 1969 en el barrio La Unión, confirmaron que el evento regresará en 2026 “con el brillo y la autenticidad que lo caracterizan”. La organización está a cargo de Augusto Borja Duque y Donaldo García Villa, quienes cuentan con el registro mercantil No. 885.136 de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Borja Duque y García Villa afirmaron que son los “auténticos y legítimos propietarios” del baile que por más de cinco décadas ha sido parte del folclor barranquillero, y que siempre ha contado con el respaldo de los vecinos del tradicional punto de la localidad Suroriente de la capital del Atlántico.

Recordemos que en los últimos dos años se ha logrado realizar el evento carnavalero, pero, según los organizadores, ahora la nueva edición estará completamente a su cargo.

“Aclaramos que somos los auténticos y reales organizadores del baile KZ A Pleno Sol, tal como aparece registrado oficialmente”, reiteraron.

El tradicional baile, que por décadas ha animado las fiestas de carnaval en la calle 38B entre carreras 14 y 16, prepara su retorno para 2026 con nueva producción y el respaldo de la comunidad del barrio La Unión.

Historia de A Pleno Sol

Los bailes de Carnaval, por lo general, son organizados por los propios vecinos del barrio, quienes empiezan los preparativos unos cuantos meses antes haciendo rifas y otros eventos para reunir fondos que ayuden a cubrir los gastos que genera dicha organización.

Cortes Baile carnavalero A Pleno Sol

En la época de Carnaval, los barranquilleros buscan “fiestas en la calle”, como alternativa a los costosos eventos.

En ese sentido, en 1969 doña Elena Duque de Borja, madre de Augusto, funda A Pleno Sol en La Unión.

La gente recuerda los inicios de ‘A Pleno Sol’ en la casa de doña Elena, ahí llegaban las familias y pagaban una cuota, misma con la que tenían derecho consumir sus bebidas, ya en el patio estaban instalados varias ollas de sancocho mientras la música sonaba en el picó ‘La Bomba’, primero en incorporarse al rumbón que se iba formando en La Unión.

La fiesta arrancaba a eso de las 10:00 de la mañana y terminaba cuando los rayos del sol se iban escondiendo entre la lejanía, justo cuando el reloj empezaba a marcar las cinco de la tarde.

“La recepción de la gente fue tan grande que nos tocó ampliar el lugar donde se hacía el baile porque se quedaba corto, nosotros contratamos artistas como Diomedes Díaz, Joe Arroyo, El Gran Combo, Binomio de Oro y muchos más, estamos hablando de más de 4.000 personas que asistían a nuestro baile, todas de diferentes estratos sociales pero compartían ese espíritu de alegría carnavalera, gente respetuosa y calmada”, afirmó Borja.

Cortes Baile carnavalero A Pleno Sol

Entre esas anécdotas que narran los fundadores, queda la historia de cómo un baile le dio nombre a uno de los discos más icónicos de la cultura caribe.

“Hugo Molinares con el Conjunto Caribeño sacó un disco alusivo al baile, misma canción que lleva el nombre ‘A Pleno Sol’, eso le dio mucha más fama a esto que inició como una reunión familiar. Yo recuerdo ir a Nueva York, Miami, y la gente al verme cantaba una estrofa de la canción, sin yo conocerlas ni nada”, manifestó el socio fundador.