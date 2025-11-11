Un noble gesto conmovió a los usuarios de redes sociales luego de que se difundiera el video del rescate de una perrita en el barrio Tintal, localidad de Kennedy, en Bogotá.

El hecho fue compartido por el usuario de TikTok @nicogallartdo, quien grabó el momento en que varios vecinos se organizaron para salvar al animal que había caído dentro de un caño ubicado en la calle 6ta.

TikTok Vecinos salvan a una perrita en Bogotá

Según relató el testigo, la perrita se encontraba atrapada en las aguas sucias y no podía salir por sí misma, por lo que la comunidad decidió actuar.

TiKTok Perrito rescatado en Bogotá

En una muestra de trabajo en equipo, formaron una cadena humana, tomándose de las manos mientras otros vecinos los sostenían desde la parte superior. Finalmente, lograron agarrar al animal por el collar y sacarlo a salvo.

El video rápidamente se volvió viral en TikTok, donde cientos de usuarios destacaron la solidaridad y empatía de los habitantes del sector.