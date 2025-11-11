La competencia del Desafío Siglo XXI continúa su recorrido, pues los participantes tienen que desplazarse hacia Tobia, Cundinamarca, solo con la ayuda que pudieran conseguir en el camino.

Cartagena se engalana con la llegada de las 26 candidatas al CNB

Mix de verduras asadas en freidora de aire: receta fácil, saludable y deliciosa

Barranquilla sigue contando sus historias con celulares

Este tramo no solo mide fuerza y estrategia, sino también empatía y conexión con las comunidades rurales que los reciben para que puedan seguir adelante con su camino.

Durante el trayecto, los semifinalistas deben encontrar transporte, alimentos y alojamiento por sus propios medios.

Kevyn y Valkyria reclutan nueva integrante para el equipo Neos

Uno de los momentos más destacados del episodio fue la búsqueda de un nuevo miembro para Neos, el equipo liderado por Kevyn y Valkyria, dos exparticipantes que regresaron a esta edición.

Instagram desafiocaracol Kevyn y Valkyria regresan al Desafío

En su paso por el departamento de Córdoba, conocieron a Sofía, una concejal y licenciada en Educación Física reconocida por su liderazgo y disciplina. La deportista, madre de una niña, aceptó el desafío con entusiasmo, motivada por el deseo de inspirar a su comunidad.

Sofía vive en una zona donde el acceso al agua potable es limitado y las familias deben transportarla a caballo desde un pozo llamado El Pital.

Antes de unirse oficialmente a Neos, la participante superó una breve prueba física con burpees, demostrando su fortaleza y compromiso.

Por su parte, Rosa y Gero se reencontraron con sus familias a través de videollamadas, recibiendo mensajes de ánimo que les devolvieron energía para seguir adelante. Además, varios equipos fueron acogidos por habitantes locales, quienes les brindaron alimentos y refugio durante la travesía.

Todas las noches los seguidores están atentos a lo que pueda pasar con los semifinalistas y las personas que siguen reclutando Kevyn y Valkyria.