La llegada de Melissa Gate al reality “La casa de Alofoke” no pasó desapercibida, pues la creadora de contenido, recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia, protagonizó choques con varios participantes del programa, entre ellos el cubano Vlady y Mariana Zapata.

El pasado lunes 10 de noviembre la colombiana llegó y tuvo su primer encontrón durante una conversación grupal, donde Gate lanzó un comentario que no le agradó a muchos.

“Hay demasiados colgados, baby, listo”, dijo, sugiriendo que algunos competidores “se pegan” de otros más reconocidos. La respuesta de Vlady fue inmediata: “Yo no soy ningún colgado. Entré igual que tú y no pienso estar en tu nivel”.

El intercambio subió de tono cuando Gate aseguró que el nivel profesional del cubano no estaba a su altura, mientras él la tildó de “reality star” sin trayectoria relevante. Luego, Vlady aclaró que abandonó la competencia anterior por motivos de salud: “Me fui por hipertensión arterial, para tu información”.

Luego, Gate le recomendó “ir al psicólogo”, a lo que Vlady respondió entre aplausos del público: “Psicológicamente, eres más loca que la loca de las locas”.

Acabo de conocer a Melissa gate y me cae de mil maravillas hoy si siento que estoy viendo un realintinnnn 🤣#LaCasaDeAlofoke2 pic.twitter.com/Gk9O0ZqS3c — Manuel 🕷️ (@manuel_glezz_) November 11, 2025

Melissa Gate se enfrentó a Mariana Zapata

El ambiente se tornó aún más tenso con el posterior enfrentamiento entre Melissa Gate y Mariana Zapata, quienes revivieron viejas diferencias. Gate señaló: “En tu programa hay mucha gente mentirosa e hipócrita”, mientras Zapata replicó: “Nunca fue por dinero, nunca fuiste mi amiga”.

Ahora, todos los seguidores de la paisa esperan con ansias cómo se desarrollará su estancia en la casa que 24 horas están transmitiendo en vivo.