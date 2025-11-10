Más de treinta años después del estreno de ‘Mi pobre angelito’, el rostro de Macaulay Culkin sigue siendo un símbolo de la Navidad y del cine de los noventa.

Aunque el actor ha preferido mantenerse alejado de las pantallas, los seguidores han seguido su vida y la última vez que se le había visto fue en diciembre de 2023, cuando fue a recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Hoy, hace 35 años, se estrenaba "Solo en casa", la icónica película de los años 90 protagonizada por Macaulay Culkin.



¿Qué nota le das? ¿Te gustó?pic.twitter.com/8yiZLwqH7e — Multiverso (@MultiversoTM) November 10, 2025

Durante la ceremonia se mostró sonriente, acompañado por su pareja, Brenda Song, y sus hijos. Y es que el estreno de ‘Mi pobre angelito’ el 10 de noviembre de 1990 marcó un antes y un después en su carrera.

🍿🎄🏡 Macaulay Culkin vuelve a ponerse en la piel de Kevin de 'Solo en casa' para una campaña navideña: el clásico cumple 35 años



👉El actor ha recuperado su rol más icónico para protagonizar un emotivo anuncio relacionado con el cuidado de las personas mayores pic.twitter.com/GhrqHWiWiO — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 6, 2025

La cinta dirigida por Chris Columbus y musicalizada por John Williams se convirtió en un clásico instantáneo, batiendo récords de taquilla y convirtiéndose en una tradición navideña.

Macaulay Culkin repite su papel de Kevin McCallister y se reúne con la nieta del viejo Marley para proteger a su madre en una nueva campaña publicitaria con temática "Home Alone"."En casa, pero no sola"



Macaulay se entrega a la nostalgia justo a tiempo para el 35 aniversario de… pic.twitter.com/6zukFKOmFc — Indie 505 (@Indie5051) November 4, 2025

Ahora, confirmó su participación en la segunda temporada de Fallout, la serie de Amazon basada en el popular videojuego. Además, se dejó ver en una campaña publicitaria de Home Instead, llamada “Home but not alone”, en donde lo ponen a recrear su famosa película.