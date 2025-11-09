La creadora de contenido Yina Calderón volvió a ser protagonista de una controversia dentro del reality ‘La Mansión de Luinny’, luego de protagonizar una fuerte discusión con una de sus compañeras, situación que terminó preocupando a los seguidores del programa.

Lea más: Katiuska anunció que se fue de Colombia tras su expulsión del Desafío Siglo XXI: “Quería estar alejada de todo”

El hecho ocurrió cuando Calderón ingresó a la habitación de maquillaje para arreglarse el cabello. Al encender el secador, este expulsó una gran cantidad de harina de trigo, lo que desató su molestia y la llevó a confrontar a sus compañeras Ana y Piry, con quienes ya había tenido roces anteriores.

“Miren esto, casi me entra a los ojos. Me echaron esto en el secador, harina de trigo, mari#@, casi me quedo ciega. ¿Quién de ustedes dos me echó harina en el secador para que me cayera en los ojos? Digan, zorr*#, ¿dónde está la otra travesti? ¿Quién fue? Casi me quedo ciega. Exijo que Luinny me diga ya, ¿por qué no frentean?. La que haya sido que se atenga, así nos toque irnos a todas”, expresó Yina.

Horas más tarde, mientras los participantes compartían en la zona de piscina, la situación escaló. Según testigos, Yina empujó a Piry al agua, lo que generó pánico entre los presentes, ya que al caer se habría golpeado fuertemente con el borde de la piscina. Sus compañeros acudieron de inmediato a ayudarla.

El incidente generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios pidieron la expulsión de Yina Calderón, argumentando que se trataba de un acto de agresión física. “Eso es intento de homicidio”, “si se habla de expulsión debe ser para ambas porque ambas fallaron, si sacan a Yina de la competencia, adiós, ella es la que ha dado el contenido”, “Yina se aprovechó de que la Piry es un hombre y no se la iba a devolver”, fueron algunos de los comentarios más recurrentes.

Tras el episodio, el presentador Luinny reunió a ambas participantes y anunció las sanciones.

“Lamentablemente, Piry recibirá una sanción por provocación, de la tabla de posiciones y de los puntos que tiene, va a pasar a cero puntos, entendemos que hubo una provocación y entendemos que de sí eso no hubiera pasado, no se hubiera dado el malentendido. En el caso de Yina, con el dolor de mi corazón, tengo que decir que abandonas la mansión en este momento”, mencionó Luinny.

No obstante, la decisión tomó un nuevo rumbo luego de que Piry intercediera por Yina, asegurando que no deseaba que la expulsaran y que estaba dispuesta a continuar en paz. Ante esto, la producción decidió mantener a la influenciadora en el programa mientras se evalúaba la situación.