Una gran sorpresa se llevaron los televidentes y participantes del Desafío Siglo XXI cuando el pasado 6 de noviembre, Katiuska Bula, excapitana de Omega, fue expulsada del reality.

Estos son los números de la suerte para este domingo 9 de noviembre, según Mhoni Vidente

Rosalía consigue colocar 12 de las 15 canciones de ‘Lux’ en el Top50 Global de Spotify

Aida Merlano envió mensaje a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada: “Mi prioridad es el bienestar de mi nieto”

La barranquillera quedó en shock cuando en una videollamada Andrea Serna le comunicó que debido a que había dado información confidencial del programa a un conocido, no podía continuar en la competencia.

Fue un golpe muy duro para los seguidores del programa de Caracol Televisión porque la visualizaban como una de las ganadoras de esta temporada.

Caracol Televisión La barranquillera quedó en shock cuando en una videollamada Andrea Serna le comunicó que debido a que había dado información confidencial del programa a un conocido, no podía continuar en la competencia.

“Personas de su entorno más cercano, accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón, esta participante debe abandonar inmediatamente esta competencia”, dijo Serna en ese momento.

Instagram katiuskabulam Katiuska se fue del país

Katiuska anunció que se fue de Colombia tras su expulsión del Desafío Siglo XXI

Pues debido a todo, la exparticipante decidió iniciar una vida en otro continente. Así lo hizo saber mediante sus redes sociales. “Hola, Madrid. Ayúdame a sanar el corazoncito”.

La joven publicó una fotografía en España. “Quiero agradecer de verdad al Desafío por la oportunidad tan grande que me dio, porque me gané el cariño de muchísima gente. Es impresionante”.

Instagram katiuskabulam Katiuska agradeció el apoyo de los seguidores tras su expulsión del Desafío

“Quería estar alejada de todo para vivir este momento tan difícil junto a mis hermanos, que están acá. Estoy en Madrid, llevo solo un día, y muchísima gente se me ha acercado a darme su cariño y apoyo… de verdad estoy súper agradecida”, dijo.

Recordemos que la barranquillera expresó que se arrepentía de haber confiado información confidencial a una persona cercana y la haya traicionado. Sin embargo, recordó que mucha gente la ha apoyado y lo tomó como un impulso.

“Los quiero y los amo. No es lo mismo llorar en Colombia que llorar en Europa”, indicó. Ahora, sus más de 200 mil seguidores están atentos si se quedará definitivo en España o solo irá por algunos días.