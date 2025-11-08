La excongresista Aida Merlano decidió pronunciarse públicamente luego del reciente enfrentamiento entre su hija, la influencer Aida Victoria Merlano, y el padre de su hijo, Juan David Tejada, que ha desatado una ola de comentarios y críticas en redes sociales.

A través de un comunicado en su cuenta en Instagram, Merlano expresó su preocupación por la exposición mediática del conflicto y pidió respeto por el bebé, destacando que su prioridad es garantizarle un entorno estable y libre de polémicas.

“He decidido pronunciarme públicamente para proteger la tranquilidad de mi familia y, sobre todo, la dignidad del menor involucrado. Mi prioridad es el bienestar de mi nieto y su derecho a crecer en un entorno sano, lejos del conflicto y del deterioro moral que genera la exposición pública”, manifestó.

La excongresista señaló que evitó pronunciarse durante días, pero que la situación tomó una dimensión pública que afectó directamente la imagen de su familia. Además, hizo un llamado tanto a su hija como a Juan David Tejada a cesar los ataques mutuos y asumir sus responsabilidades como padres.

“Ambos son adultos y deben enfrentar las consecuencias de sus actos. Ninguno tiene derecho a denigrar al otro ni a alimentar conflictos públicos. Ese niño merece crecer con orgullo por sus padres, no con vergüenza”, afirmó.

Redes sociales @aidavictoriam Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.

Merlano también pidió a influenciadores y usuarios de redes sociales que detengan los comentarios ofensivos y eviten involucrar al niño en la controversia, revelando incluso que han sido víctimas de presiones que serán puestas en conocimiento de las autoridades.

Finalmente, envió un mensaje sobre la importancia de la madurez emocional y el ejemplo que deben dar como padres: “La verdadera madurez no se demuestra con palabras ni en redes sociales, sino con acciones que construyan paz y respeto. Haré todo lo posible por garantizar que mi nieto crezca con el amor y la presencia de ambos padres”.

Instagram aidamerlano_oficial Comunicado de Aida Merlano sobre relación de su hija

“Por el bien del niño, haré todo lo que esté a mi alcance para garantizarle el derecho de crecer con la presencia de ambos padres, dignos, respetados y conscientes de su responsabilidad. Porque la verdadera madurez no se demuestra con palabras ni en redes sociales, sino con el ejemplo y el silencio que construyan paz”, sentenció.