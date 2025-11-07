Los artistas colombianos Jessi Uribe y Paola Jara presentan “Emilia”, una canción muy personal dedicada a su hija que está por nacer.

Este lanzamiento representa uno de los momentos más significativos en la vida de la pareja, que hoy festejan la llegada de su más grande bendición.

“Emilia” es un tema que nace desde la gratitud y el amor. En sus versos, Jessi y Paola le cantan al milagro de la vida, a ese regalo esperado que llega para multiplicar su amor y llenar de luz su hogar.

Más que un homenaje, la canción es una declaración de agradecimiento a Dios por permitirles vivir la experiencia más hermosa, al ser padres.

Con una melodía cargada de ternura y emoción, los artistas comparten con su público una historia real, íntima y esperanzadora. No es una canción que busque llenar vacíos, sino que celebra la plenitud de un amor que crece y se transforma con la llegada de su hija.

El lanzamiento llega después del éxito de “Dando Instrucciones”, el reciente sencillo de Jessi Uribe que supera los 4,3 millones de reproducciones en YouTube y ratifica su talento artístico en la música popular. Ahora, con “Emilia”, el cantante une su voz a la de Paola Jara para abrir un nuevo capítulo en su historia, esta vez marcada por la familia y la vida al ritmo del género popular que los caracteriza.

“Emilia” está disponible en todas las plataformas digitales, acompañada de un video que refleja la emoción de esta nueva etapa para la pareja de artistas más querida de la música popular colombiana.

