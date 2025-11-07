El departamento del Atlántico estará representado en el Concurso Nacional de Belleza, certamen que se celebrará entre el 10 y 17 de noviembre próximo en Cartagena.

la encargada de llevar ese honor es Valentina Olano Wightman, de 23 años, quien recibió el Decreto 388 del 31 de octubre de 2025, que así lo acredita de manos del gobernador Eduardo Verano de la Rosa.

“Acabo de recibir mi decreto oficial del gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Aquí está, un sueño de niña, hoy se cumple, entonces espero que me acompañen en el Concurso Nacional de Belleza del 10 al 17 de noviembre en Cartagena, ¡No se lo pierdan!”, manifestó Valentina durante el acto cumplido en Casa Catinchi en la Plaza de la Paz en Barranquilla.

De acuerdo con su perfil profesional hizo estudios en teología, liderazgo, biología, mas una maestría en consejería cristiana, con formación complementaria en relaciones públicas y marketing digital, estudios que realizó en el exterior.

Dentro de sus capacidades y habilidades se destaca hablar cuatro idiomas: español, inglés, francés alemán, así como la interpretación de instrumentos musicales como el violonchelo.

Valentina es hija de Karen Sue Wightman Corredor, quien fue Señorita Atlántico en 1985.