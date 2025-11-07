Desde ya se dieron a conocer los festivos para el 2026, pues no es un secreto para nadie que estas fechas significan descanso y más tiempo libre para compartir con la familia.

Y es que Colombia es uno de los países con más días festivos en el mundo. Con la Ley 51 de 1983, también conocida como la Ley Emiliani, los colombianos pueden disfrutar de un puente festivo, varias veces al año.

Estos son los festivos que tendrá Colombia en 2026

Enero (dos festivos)

Enero 1: Año Nuevo

Enero 12: Reyes Magos

Marzo (un festivo)

Marzo 23: Día de San José

Abril (dos festivos)

Abril 2: Jueves Santo

Abril 3: Viernes Santo

Mayo (dos festivos)

Mayo 1: Día del trabajo

Mayo 18: Ascensión de Jesús

Junio (tres festivos)

Junio 8: Corpus Christi

Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús

Junio 29: San Pedro y San Pablo

Julio (un festivo)

Julio 20: Día de la independencia

Agosto (dos festivos)

Agosto 7: Batalla de Boyacá

Agosto 17: Asunción de la Virgen

Octubre (un festivo)

Octubre 12: Día de la raza

Noviembre (dos festivos)

Noviembre 2: Todos los Santos

Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Diciembre (dos festivos)

Diciembre 8: Inmaculada Concepción

Diciembre 25: Navidad

¿Cuál es el mes con más festivos en 2026?

Indudablemente, junio es el mes que se lleva el título con tres festivos. Mientras que, marzo y septiembre no contarán con ningún puente.