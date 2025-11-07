Las expectativas se cumplieron. Lo que ha sido el fenómeno musical del año, Bad Bunny con su disco ‘Debí tirar más fotos’, se confirmó como firme candidato al Grammy Anglo que este viernes dio a conocer sus nominados para la edición 68.
El artista boricua partía como favorito para dominar en las categorías latinas pero su impacto llegó hasta los apartados más importantes. Así pues el puertorriqueño competirá nada más y nada menos que por ‘Álbum del año’, ‘Grabación del año’ y ‘Canción del año’.
En la primera categoría lo hará compitiendo contra otra favorita Lady Gaga y su disco MAYHEM. También aparecen nombres fuertes como Swag de Justin Bieber, Man’s Best Friend de Sabrina Carpenter, Let God Sort Em Out de Clipse, Pusha T & Malice, GNX de Kendrick Lamar.
Cierran la lista MUTT de Leon Thomas y CHROMAKOPIA del rapero Tyler, The Creator.
Por otro lado, el éxito ‘DtMF’ es el tema de Bad Bunny que compite en ‘Grabación del año’ y ‘Canción del año’.
Las otras 3 categorías en las que compite Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, están en ‘Mejor disco de música urbana’, compitiendo con los colombianos J Balvin y Feid, los argentinos Nicky Nicole y Trueno y su compatriota Yandel.
También su nombre aparece en Mejor perfomance de música global por la canción EoO y la portada de disco competirá como la mejor del año.
