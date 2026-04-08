Los días festivos son muy esperados por los colombianos, ya sea para descansar o para planear una pequeñitas vacaciones junto a la familia.

Se conoce la primera imagen de Mafalda en la serie que realiza Netflix

El merenguero dominicano Wilfrido Vargas lanza un tema en homenaje póstumo a Rubby Pérez

Este sería el nuevo amor de Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, según presentador de ‘La red’

Sea por el motivo que requiera, es un día muy importante por lo que las personas están muy atentas. Se conoce que estos días si pasan en la semana se trasladan para el lunes por la aplicación de la llamada Ley Emiliani.

Pixabay Esta fecha conmemora el Día del Trabajador pero no se pasará al lunes siguiente sino que quedará el mismo día. Es decir, será de viernes a domingo el próximo puente festivo.

¿Por qué el 1 de mayo no aplica la Ley Emiliani?

Por eso, siempre queda un puente festivo de sábado, domingo y lunes. Sin embargo, en este próximo festivo que viene en Colombia, será el 1 de mayo, que cae día viernes.

Esta fecha conmemora el Día del Trabajo pero no se pasará al lunes siguiente sino que quedará el mismo día. Es decir, será de viernes a domingo el próximo puente festivo.

Orlando Amador Marchas del Día del Trabajo.

La respuesta para esto es que hay algunos festivos que son inamovibles como el 20 de julio o el 25 de diciembre. Este año el calendario tiene 18 días festivos en Colombia.

Junio sigue siendo el mes con más festivos con tres días, para que pueda organizarse y hacer una agenda turística o de descanso.

¿Por qué el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo?

El Día del Trabajo se conmemora el 1 de mayo y es una fecha dedicada a recordar la lucha histórica de los trabajadores por mejores condiciones laborales.

Su origen se remonta a 1886, en la ciudad de Chicago, donde miles de obreros iniciaron protestas para exigir la reducción de la jornada laboral a ocho horas, ya que en ese entonces era común trabajar más de 12 horas al día.

Estas manifestaciones dieron lugar a un episodio clave conocido como la Revuelta de Haymarket, que estuvo marcado por enfrentamientos, violencia y la condena de varios líderes sindicales. A pesar de las consecuencias, este hecho se convirtió en un símbolo de la lucha obrera a nivel mundial.