Valentina Olano, hermosa mujer barranquillera, que este 2025 participa en el Concurso Nacional de Belleza (CNB) contando con un gran apoyo familiar, ya que su madre, Karen Sue Wightman Corredor, fue Señorita Atlántico en 1985 y obtuvo el título de Virreina Nacional.

Este linaje no solo de confiere una conexión emocional profunda con los reinados, sino también una responsabilidad visible de continuar un legado de belleza, representación y compromiso.

Más allá de su presencia en pasarela, Valentina ha construido una hoja de vida académica y cultural que la distingue. Es licenciada en biología y biografía, tiene estudios en mercadeo y relaciones públicas, y una maestría en consejería cristiana.

Domina cuatro idiomas, español, inglés, francés y alemán, también tiene formación artística; durante su presentación por primera vez en el mes de mayo interpretó una pieza al violonchelo. Todo este background académico, cultural y artístico le proporciona herramientas que van más allá de una competencia de belleza: la convierten en una embajadora capaz de proyectarse internacionalmente.

Experiencia y aprendizajes

Han pasado seis meses desde que Valentina fue presentada como Señorita Atlántico en el Club de Pesca, y aunque su preparación viene de mucho antes, estos meses han sido cruciales para seguir mejorando y preparándose más para la gran noche de coronación en Cartagena.

“El proceso ha sido relativamente largo, creo que cuando estás en el día a día se siente mucho más largo de lo que es. Yo miro hacia atrás y digo: ‘No puedo que ya esté a tan poco de el gran día’ En verdad no es mucho tiempo, pero se trata de tanta preparación, disciplina y mucho sacrificio, se vuelve más extenso. Pero ha sido una gran experiencia, siento que he crecido mucho, porque esta responsabilidad nos ayuda a ser más comprometidas y a madurar en muchos aspectos”, contó la candidata.

Los conocimientos no solo vienen de sus preparadores, y aunque debe saber todo acerca de su departamento, el poder compartir este sueño con otras candidatas la hacen adquirir otros saberes que finalmente le suman a su formación.

“He tenido la oportunidad de conocer a otras candidatas, todas son hermosas y bueno, he tenido más cercanía con las que son de aquí lógicamente, pero yo creo que de cada persona aprendemos algo y siempre nos llevamos lo mejor”, mencionó.

Avanzar y sonreír

La autoexigencia normalmente suele enfocarse únicamente en el resultado final, pero intentar valorar cada esfuerzo también hace parte del proceso. Cada paso que se da es fundamental para mantener la calma y la paz interior, pero sobre todo la satisfacción de haber llegado a la meta.

“No es fácil, porque siempre vamos a estar expuestas a comentarios, todos tenemos nuestros gustos y habrá algunas personas a las que no les gustaré, pero para manejar esto me he refugiado mucho en mi familia, ellos han sido un apoyo increíble en todo esto, porque hay días en los que sentimos que nada de lo que hacemos es suficiente, pero no es que sea así realmente, sino más bien es porque no queremos defraudar a nadie y queremos que todo salga bien”, expresó Olano.

Su proyección

“Quiero que la gente me vea como una mujer valiente”. Fueron algunas de las palabras que pronunció la Señorita Atlántico 2025. Y es que desde hace algunos años el comité del Concurso Nacional de Belleza comenzó a buscar en sus candidatas no solo caras bonitas, sino mujeres capaces de llevar un gran mensaje al mundo, y también que sepan representar a su país.

“Quiero hacer tantas cosas si llego a recibir esta bendición, pero lo que sí sé, es que quiero mostrarme siempre como una mujer llena de gozo y feliz, y vendrán nuevos compromisos y una nueva etapa, pero yo creo que también lo primero que quiero hacer es celebrar con mi familia y mis amigos que siempre me han apoyado en este proceso y que han estado ahí para darme la mano en mis días más difíciles”.

