Cartagena está de fiesta y lista para elegir a la nueva Señorita Colombia 2025. En total son 26 las aspirantes a quedarse con la codiciada corona del Concurso Nacional de la Belleza (CNB), que será entregada por Catalina Duque Abréu.

Por estos días la capital de Bolívar disfrutas de sus fiestas de Independencia, pero también está engalanada con la belleza y talento de las representantes de varios departamentos que buscan conseguir el título de la mujer más bella y quedarse con un cupo para competir en Miss International con sede en Japón.

Cuándo y a qué hora será el Concurso Nacional de la Belleza 2025

Desde el pasado 10 de noviembre, las reinas han cumplido con una ardua agenda en la que han mostrado su talento en las diferentes pruebas como el Desfile de Traje Artesanal, Desfile de Fiestas de la Independencia, Desfile en Traje de Baño, la entrevista privada ante el jurado y también compitieron para ganarse la banda de Reina de la Policía.

Este lunes 17 de noviembre será el día definitivo con la gran velada de elección y coronación en la que Colombia conocerá a su nueva representante.

Todos los fanáticos y seguidores del concurso podrán disfrutar de la velada desde las 8:00 p.m. en el Centro Internacional de Convenciones, Hotel las Américas, está será transmitida a través de las redes sociales del CNB y por el Canal 1.

Finalmente, el martes 18, la ganadora protagonizará la tradicional foto al lado de la palenquera en la playa del Hotel Hilton, y ofrecerá su primera rueda de prensa oficial en el Bar Society del mismo hotel.