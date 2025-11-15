Cartagena vive días de brillo desde el lunes 10 de noviembre. Las candidatas ya están en la ciudad, recorriendo la agenda del Concurso Nacional de Belleza y sintiendo ese ambiente de fiesta que cada año envuelve a la Heroica. Y mientras ellas se preparan, el certamen confirmó quiénes serán las encargadas de tomar la decisión final.

Este 2025, el jurado estará formado por cuatro exreinas. Mujeres que ya pasaron por esta misma experiencia, que conocen los nervios de la noche de coronación y que saben lo que significa llevar la banda de Señorita Colombia®. Ellas vuelven ahora para observar, evaluar y elegir con una mirada cercana y honesta.

Lea también: Andrés Cepeda trae su ‘Bogotá’ a Barranquilla

Andrea Noceti Gómez

Cortesía

Señorita Colombia® 2000. Cartagenera, actriz y modelo. Una reina muy recordada por su elegancia y la tranquilidad con la que siempre se movió en el escenario.

Catherine Daza Manchola

Cortesía

Señorita Colombia® 2003. Vallecaucana, profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Desde hace años es mentora de pasarela y coach de imagen, ayudando a mujeres a ganar seguridad y presencia.

Melissa Varón Ballesteros

Cortesía

Virreina Nacional 2011. Samaria, ingeniera química y modelo internacional. Su carrera la ha llevado por pasarelas de Nueva York, Miami y Dubái, y a ser imagen de grandes marcas.

Sofía Osío Luna

Cortesía

Señorita Colombia® 2022–2024. Atlanticense, modelo profesional y graduada en Marketing y Comunicación de Moda. Tiene gran experiencia en pasarelas internacionales y un fuerte trabajo social en varias regiones del país.