Cartagena vive esta noche la gala final del Concurso Nacional de Belleza, en la que se elegirá a la nueva Señorita Colombia 2025.

Las 26 candidatas llegan al cierre de una agenda que comenzó el 10 de noviembre y que incluyó actividades culturales, desfiles y evaluaciones privadas ante el jurado.

La ceremonia se realiza en el Centro Internacional de Convenciones del Hotel Las Américas y será transmitida por el Canal 1 y las plataformas oficiales del certamen, lo que permitirá seguir en tiempo real cada fase de la velada. La actual soberana, Catalina Duque Abréu, entregará la corona a su sucesora al final del evento.

El jurado está conformado por Andrea María Nocetti, Catherine Daza, Sofía Osío y Melissa Varón, quienes valorarán, además del porte y la pasarela, el liderazgo, la comunicación y la proyección internacional de las aspirantes.

Tras la coronación, la nueva Señorita Colombia comenzará de inmediato sus primeras actividades oficiales en la ciudad.

8:20 p. m. — Arranca la gran noche de coronación en Cartagena

La velada comenzó con una presentación del cantante Juan Carlos Coronel, quien al ritmo de una de música tropical y folclórica, puso a bailar a los asistentes.

A continuación, las 26 candidatas hicieron su entrada en el escenario para el desfile de apertura. Vestidas con trajes elegantes y brillantes, avanzaron en coreografía, acompañadas por un grupo de bailarinas folclóricas que lucían polleras y ruanas blancas.

Tras el desfile inicial, la organización presentó al jurado calificador, integrado por antiguas reinas de belleza con amplia experiencia en certámenes nacionales e internacionales.

Su presentación marcó el inicio formal de la competencia rumbo a la nueva Señorita Colombia 2025.

Noticia en desarrollo...