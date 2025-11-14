Tres ciudades, cuatro noches de pura exploración sonora. Short Cuts, el trío neoyorquino conformado por Sylvie Courvoisier (piano), Ned Rothenberg (saxofones y clarinetes) y Nasheet Waits (batería), llega por primera vez a Colombia del 19 al 22 de noviembre con una gira que celebra la libertad, el riesgo y la belleza del jazz contemporáneo.

Su propuesta entrelaza la tradición del jazz progresivo con la música de cámara contemporánea y las texturas experimentales, generando un diálogo vibrante entre tres de las figuras más creativas de la escena neoyorquina.

Cada presentación de Short Cuts es una conversación viva, una experiencia en la que la improvisación se convierte en arte puro: sofisticación armónica, energía rítmica y una expresividad que invita a dejarse llevar.

Sylvie Courvoisier, pianista suiza radicada en Nueva York, ha sido descrita por NPR como una artista que “trata el instrumento como un parque de juegos”, y acaba de ganar el gran premio suizo de música 2025. Su exploración del piano la ha llevado a colaborar con figuras como John Zorn, Mary Halvorson y Wadada Leo Smith entre muchos otros, además de liderar proyectos como Chimaera y Almathea.

Ned Rothenberg, virtuoso del clarinete, el saxofón alto y la flauta shakuhachi, ha sido elogiado por The New York Times por la “casi religiosa concentración” de sus interpretaciones. Y Nasheet Waits, uno de los bateristas más admirados de su generación, imprime a cada nota una energía y un pulso que hacen vibrar al público.

La gira, organizada por Nova Et Vetera con el apoyo de la Embajada Suiza a través del Fondo Cultural Suizo, recorrerá diversos espacios como matik-matik y el Auditorio del Liceo Francés en Bogotá, el Teatro Santander en Bucaramanga, y la Sala de Músicas Actuales Persona en Medellín, que se unen para acercar al público colombiano a una de las propuestas más inquietas y poderosas del jazz actual.

Short Cuts es una invitación a sumergirse en la emoción de la improvisación y a descubrir cómo tres músicos excepcionales transforman el escenario en un espacio de creación sin fronteras.

