La cantante Paola Jara celebra este viernes su nominación a los premios Grammy en la categoría de mejor álbum de música mexicana por ‘Sin rodeos’, lo que la convierte en la primera y única mujer del género regional colombiano en estar en la lista de nominados.

Leer más: Bancolombia lanza edición limitada de la tarjeta Conavi: le contamos cómo obtenerla

“Esta nominación al Grammy es un sueño hecho realidad”, dijo en una nota de prensa la cantante, de 42 años, nacida en Apartadó, Antioquia.

La artista dijo que estar entre los nominados es un reconocimiento que la llena de gratitud y orgullo por su país y por “todas las mujeres que siguen luchando” por ganar un lugar en la industria.

La nominación al Grammy marca un hito sin precedentes en una categoría tradicionalmente dominada por artistas mexicanos, abriendo un nuevo capítulo para la música regional colombiana, destacó Paula Andrea Zapata Jaramillo, nombre de nacimiento de Jara.

Ver también: Próximo a inaugurarse el megapuente norte–sur del intercambiador vial de la Circunvalar

El álbum ‘Sin rodeos’ incluye éxitos como ‘Me Imagino’, la primera canción escrita íntegramente por la colombiana, y ‘A Ella’, un himno al amor propio que ha conectado profundamente con miles de mujeres.

En la categoría de mejor álbum de música mexicana también fueron nominados ‘Mala mía’, de Fuerza Regida y Grupo Frontera; ‘Palabra de to’s (seca)’, de Carín León; ‘Bobby Pulido & Friends Una tuya y una mía – Por la puerta grande (en vivo)’, de Bobby Pulido, y ‘Y lo que viene’, de Grupo Frontera, que se alzó con dos nominaciones para alcanzar el premio.

Le sugerimos: Cancelan la Copa América de Béisbol organizada por la WBSC

Jara hace parte del grupo de latinos que se incrustó en la premiación de 2026, y que lidera Bad Bunny con seis nominaciones: mejor canción, grabación, álbum, álbum de música urbana, interpretación global, portada, por su trabajo ‘Debí tirar más fotos’.