La Federación Colombiana de Béisbol (FCB) anunció este viernes la cancelación de la Copa América, organizada por la WBSC (Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol), que se realizaría del 13 al 22 de noviembre de 2025, en Panamá.

La decisión fue comunicada por la presidenta de la WBSC de las Américas, Aracelis León, a las selecciones participantes, “debido a inconvenientes de orden operativo y logístico por parte de la organización”.

La FCB lamentó la cancelación de este importante evento de talla mundial, “entendiendo el interés y la preparación que nuestro cuerpo técnico y jugadores venían adelantando para representar a Colombia con orgullo en esta competencia internacional”.

Asimismo, la Federación indicó que la Selección Colombia mantendrá su plan de trabajo, orientando sus esfuerzos hacia su participación en los Juegos Bolivarianos, a realizarse a principios de diciembre de este año.

“Agradecemos la comprensión de toda la comunidad deportiva y reiteramos nuestro propósito de seguir promoviendo y fortaleciendo el béisbol nacional en los escenarios internacionales”, añade la FCB en el comunicado.