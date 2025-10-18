Este sábado 18 de octubre, en las instalaciones del Estadio Édgar Rentería de Barranquilla, se llevó a cabo la elección del nuevo órgano administrativo de la Liga de Béisbol del Atlántico.

En dicha elección, que contó con la presencia del comité provisional designado por la Federación Colombiana de Béisbol, Erasmo Pérez Baños, José Víctor De Castro Vásquez y Abdalá Villa Eljach, dijeron presente 10 de los 17 clubes afiliados a la Liga.

Mientras tanto, los 7 clubes restantes no pudieron ejercer su derecho al voto al no encontrarse al día con su documentación, requisito indispensable para participar en el proceso.

Los clubes asistentes fueron:

Club Deportivo de Béisbol Academia Hermanos Rentería

Club Academia Betelmonte de Malambo

Club Baseball Enssa de Baranoa

Club Deportivo Fundemar de Repelón

Club Deportivo de Béisbol Campeche

Club Social y Promotor de Deportes de Luruaco

Club Deportivo Escuela de Béisbol Los Pendales

Club Deportivo de Béisbol San Juan de Tocagua de Luruaco

Club Municipal de Béisbol de Repelón

Club Deportivo San Cruz

En la jornada se eligió a los cinco miembros que conformarán el nuevo órgano administrativo de la Liga de Béisbol del Atlántico para el periodo 2026 – 2030. Los seleccionados son:

Erasmo Pérez Baños

Jhon Murillo Cueto

Miguel Pérez Maldonado

Iván Consuegra Garrido

Abner Martínez Ojeda

“Agradezco a todos los clubes que hicieron parte de la elección. Tenemos la confianza que haremos el mayor esfuerzo para que volvamos a recuperar el béisbol en los municipios y en la ciudad. Ese es nuestro propósito, unirnos en una sola fuerza y que podemos lograr los objetivos. Espero que podamos contar con el apoyo de todos los involucrados para que se vea realmente un verdadero impulso hacia el desarrollo de la juventud deportiva. Estamos dispuestos a organizar todo lo que haya que organizar para que la liga tenga su actividad nuevamente, que ya está activa desde hoy”, declaró Erasmo Pérez, parte del nuevo comité.

Durante el proceso, de igual forma se eligieron los integrantes de los diferentes órganos de dirección y control que regirán los destinos de la Liga en el periodo mencionado.

Prensa Liga de Béisbol del Atlántico

Este nuevo equipo directivo, conformado por personas con amplia trayectoria y compromiso con el béisbol del Atlántico, tanto a nivel nacional como internacional, asume el reto de fortalecer y proyectar el desarrollo del béisbol en el departamento durante los próximos cuatro años.