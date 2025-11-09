La astróloga Mhoni Vidente ha ganado mucho reconocimiento en las redes sociales por sus predicciones cumplidas.

Elder Dayán y Milena Robayo renovaron sus votos en Santa Marta

Paola Jara hace historia por su nominación al Grammy a mejor álbum mexicano

Juan Carlos Celedón presenta su nuevo sencillo ‘Dame tu Amor’

Durante su programa de YouTube siempre señala la suerte de los signos para cada día. Esta vez le traemos los números de la suerte para este domingo 9 de noviembre de 2025.

Indicó que la Luna transitando Virgo, la vibra favorece el orden, la claridad mental y las decisiones prácticas. Es un día ideal para atraer abundancia con equilibrio y buena planificación.

Pexels Indicó que la Luna transitando Virgo, la vibra favorece el orden, la claridad mental y las decisiones prácticas. Es un día ideal para atraer abundancia con equilibrio y buena planificación.

Además, si quiere más suerte escriba sus tres números en un papel blanco y guárdelo cerca de usted durante el día.

Aries

La acción inteligente te abre caminos. 3 – 11 – 25

Tauro

La paciencia será tu mejor aliada para lograr resultados sólidos. 6 – 18 – 27

Géminis

Tus palabras hoy pueden generar suerte o cerrar tratos importantes. 5 – 14 – 33

Cáncer

La intuición te guía hacia oportunidades emocionales o familiares positivas. 2 – 10 – 28

Leo

Tu brillo natural atrae fortuna, especialmente si compartes tus ideas. 1 – 15 – 24

Virgo

Día de precisión y éxito material; aprovecha para ordenar tus finanzas. 4 – 16 – 29

Libra

La suerte llega en relaciones, contratos o encuentros inesperados. 7 – 21 – 30

Escorpio

Tus corazonadas son oro puro; confía en lo que sientes. 9 – 12 – 26

Sagitario

Buen momento para planear viajes o expandir tus horizontes. 8 – 17 – 32

Capricornio

Los esfuerzos recientes comienzan a dar resultados visibles. 10 – 19 – 31

Acuario

Día propicio para innovar o recibir buenas noticias laborales. 13 – 20 – 34

Piscis

La inspiración fluye, úsala para crear o atraer amor sincero. 2 – 14 – 28