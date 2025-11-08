El artista vallenato Elder Dayán Díaz y su esposa Milena Robayo celebraron con amor sus 10 años de matrimonio, renovando sus votos en la hermosa ciudad de Santa Marta, el escenario escogido para reafirmar su historia.

En medio de un atardecer frente al mar, la pareja vivió una ceremonia llena de emociones, rodeada del cariño de su familia. Un momento que reafirma que el verdadero patrimonio es el amor y la unión familiar.

Elder y Mile llevan casi media vida juntos. Han construido un matrimonio sólido encima de una roca llena de esfuerzo, dedicación y amor. Tenían 15 y 14 años cuando se conocieron por primera vez en su pueblo, aunque el artista solo iba de vacaciones, según cuenta.

“Esta historia de amor inició una tarde en nuestro pueblo, en Fundación, Magdalena. Yo no vivía allá, estaba de vacaciones solamente y la vi de lejos, ni siquiera me la presentaron ni nada, pero me encantó. Ella tenía el cabello engajado y yo decía: Esa mujer tan hermosa en algún momento tiene que ser mi novia y fíjate… hoy en día es mi esposa y todo (risas)“, dijo en su momento Elder a EL HERALDO.

Así las cosas, con una visión fija intentó varias veces acercarse a la niña que lo enamoró. Coincidieron, además, en que su tía y la mamá de Milena eran amigas por lo que cuando ‘pisaba’ Fundación pretendía llegar a la casa de la que le robó su corazón. Sin embargo, Robayo lo ignoraba y no quería nada con él.

“En ese tiempo yo estaba en el colegio y él iba de año en año. Yo tenía 14 y él 15, entonces yo pensaba en que no podíamos tener nada por la distancia. Además, él no me gustaba, mi mamá era la alcahueta, porque es amiga de una tía de él y ella le contó que tenía un sobrino que estaba enamorado de mí y eso le conquistó el corazón a mi mamá. Ella decía que el día que yo tuviera un novio quería que fuera como el sobrino de Bertica”, añadió su esposa.

La pareja contrajo matrimonio el 7 de noviembre de 2015 en Santa Marta, después de varios años de noviazgo. Para Elder, ‘Mile’ siempre ha sido la mujer de su vida, y juntos han construido una familia sólida basada en el amor, el respeto y la fe en Dios. A pesar de la presión de sus familias para que se casaran, ambos decidieron esperar hasta tener un hogar propio en Barranquilla, donde vivieron juntos por primera vez.

