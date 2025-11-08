Beéle y su disco ‘Borondo’ siguen cosechando éxitos. Ahora el artista barranquillero se quedó con el premio a mejor álbum latino en Los40 Music Awards que se entregaron en España.

Y es que El 2025 ha sido el año de la consagración definitiva de Beéle, demostrada con datos contundentes. Su álbum debut no solo ha sido un éxito, sino un verdadero tsunami en las plataformas de streaming, logrando alcance mundial masivo.

El álbum ha acumulado más de 5.6 billones de streams (audio y video) en todo el mundo y ha sido certificado Cuádruple Platino en Estados Unidos.

Por otro lado, ha permanecido 19 semanas consecutivas en el Top 10 Global de Spotify, alcanzando picos como el #7 y #8. En su ascenso, llegó a superar a figuras como Karol G, posicionándose como el artista colombiano más escuchado del mundo en ese momento.

Así pues se ha posicionado como el álbum #1 en Spotify en más de 10 países, incluyendo mercados clave como Colombia y España.

Así fue la premiación

Aitana y Ed Sheeran han brillado este viernes en la gala de Los40 Music Awards Santander 2025 en el Roig Arena de Valencia con tres premios para el británico y dos para la española, en un espectáculo que quedó marcado en su inicio por el estreno mundial en directo de Rosalía de su nuevo álbum, ‘LUX’.

La artista catalana, portada estas semanas en medios de todo el mundo por su nuevo y aclamado disco, por la polémica en torno a la filtración del disco en internet antes de tiempo y por la expectación mediática que despierta, ha protagonizado los momentos previos a la gala con su revolucionaria llegada al nuevo pabellón multiusos de Valencia y su interpretación posterior de ‘Reliquia’, rodeada de grandes cruces luminosas, velas y una gran orquesta.

Tras Rosalía, la entrega anual de premios de Los40 ha seguido entre presentaciones de artistas, actuaciones de grupos y cantantes de diferentes estilos y lectura de premios, tanto nacionales como internacionales, que se han ido recogiendo para alegría de los miles de fans que hace meses agotaron las entradas, todo ello con constantes alusiones solidarias a Valencia tras la dana.

Ed Sheeran, el número 1 de la lista de Los40, ganó el premio a mejor artista internacional, Global Icon, y mejor álbum con su ‘Play’, mientras Aitana recibió el galardón de mejor artista y su gira ‘Metamorfosis’.

Por su parte, Dani Martín ganó el reconocimiento a mejor artista en directo y mejor canción con ‘El último día de nuestras vidas’; Dani Fernández el premio a mejor álbum con ‘Jauría’ y mejor colaboración junto a Valeria Castro por su tema ‘Y si lo hacemos’.

La gala celebró su vigésimo aniversario por primera vez en Valencia bajo el lema ‘La música nos hace viajar donde más nos necesitan’ para apoyar a la provincia después de la dana.

El espectáculo duró más de cuatro horas en las que hubo muchos guiños a Valencia, porque, como dijo el presentador Tony Aguilar, desde la organización querían “traer la alegría y esperanza” después de la tragedia, algo que también se impuso como un mantra en las declaraciones de artistas en la alfombra roja previa.

La mayoría de los premios se dedicó a Valencia y eso hizo Rosalía al recoger el reconocimiento a Global Icon: “Me gustaría aprovechar este momento para mandar mi apoyo a todos los afectados por la dana, que sepáis que no estáis solos y que seguimos con vosotros”.

La artista catalana, que no estaba nominada en ninguna categoría, pues acaba de sacar su álbum ‘LUX’ más de tres años después de su último disco, presentó su cuarto álbum en València interpretando ‘Reliquia’ y agradeció tanto la acogida como el reconocimiento: “Qué honor, gracias a vosotros y a todo el público, sin vosotros nada de esto sería posible”, dijo emocionada.

Además de Ed Sheeran, en la categoría internacional han destacado Myles Smith con ‘Stargazing’ como mejor canción internacional y HUNTR/X como mejor artista revelación.

En la categoría global latina, el premio a mejor artista latina fue para la argentina Emilia; el mejor artista urbano fue para Mora; el disco ‘Debí Tirar Más Fotos’ de Bad Bunny fue galardonado como el mejor álbum urbano; el disco ‘Borondo’ de Beéle fue elegido mejor álbum latino; y Feid y su ‘Fastest Tour’, la mejor gira.

Mientras, Capaz (merengueton) de Alleh & Yorghaki fue elegida la mejor canción latina y ‘Blackout’ de las argentinas Emilia, Tini y Nicki Nicole como mejor canción urbana; De la Rose se erigió como mejor artista revelación; Morat al mejor directo; y el videoclip de ‘Carita Linda’ de Rauw Alejandro como mejor vídeo musical. La mejor colaboración latina fue para Danny Ocean y Kapo con ‘Imagínate’ y la urbana para ‘Hiekka’ de Nicky Jam y Beéle.

Más allá del éxito de Aitana, Dani Martín y Dani Fernández, en la categoría española Rels B se llevó el premio a mejor artista urbano; Pablo Alborán ganó un Global Icon; Naiara se consagró como la mejor artista revelación y Walls fue premiado al mejor vídeo musical con su ‘Haz lo que quieras conmigo’. Los valencianos Bombai se llevaron el premio a mejor grupo LOS40 Summer Live y Nil Moliner mejor artista del 1 al 40.

Entre los momentos más icónicos de la noche estuvo la actuación de Ed Sheeran junto a Aitana, que interpretaron juntos ‘Perfect’; Dani Martín con la mítica canción de ‘Zapatillas’ de El Canto del Loco; la actuación ‘country’ de Pablo Alborán o un ‘medley’ de Nicky Jam, que recibió el reconocimiento de Global Icon, con sus legendarios temas de reggaetón.

El momento más reivindicativo llegó con Dani Martín, que cuando recogió el premio a mejor canción dejó un recado: “Valencia, habéis demostrado que el pueblo salva al pueblo, y, los demás, que se pongan a hacer los deberes”.

Los premios fueron entregados por celebridades como Chiara Ferragni, Karla Sofía Gascón, Ilia Topuria, Ana Peleteiro, Omar Montes o Belén Esteban.