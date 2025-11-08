El gran intérprete de boleros Alci Acosta, orgullo del Atlántico y figura legendaria de la música popular colombiana, no habría recibido regalías por sus emblemáticos éxitos. Así lo reveló su hijo, el cantante barranquillero Checo Acosta, quien aseguró que su padre ha vivido de sus ahorros y de las presentaciones que todavía realiza.

Autor de clásicos como ‘El último beso’, ‘Amor gitano’, ‘Traicionera’ y ‘No renunciaré’, Alci Acosta no habría recibido ingresos por las reproducciones digitales de sus canciones en plataformas.

En entrevista con Caracol Radio, Checo explicó que la situación se descubrió tras revisar las finanzas del artista luego de un difícil periodo familiar, la muerte de su esposa, Ruth Agudelo, y el incendio que afectó su vivienda el pasado 25 de abril.

“Mi papá grababa, le pagaban por esa producción y ya. Eran pagos únicos. No había ningún tipo de retribución posterior… Cuando revisamos sus contratos, nos dimos cuenta de toda la plata que se perdió en esos años”, contó el cantante.

Según explicó, esta práctica era común en décadas pasadas, cuando las disqueras pagaban una sola vez por la grabación, sin reconocer regalías por ventas o reproducciones.

Checo destacó que temas como ‘No renunciaré’ superan los 250 millones de reproducciones en YouTube, mientras ‘La copa rota’ tiene más de 120 millones. “Si eso fuera hoy, mi papá estaría sobrado en dinero. Pero en su época no existía ese modelo de monetización”, afirmó.

Frente a esta realidad, la familia Acosta decidió revisar los contratos y lanzar el álbum ‘Alci Acosta para siempre’, disponible en plataformas digitales, como una forma de asegurarle al maestro los ingresos que nunca tuvo.

“Queremos que viva tranquilo, que tenga la seguridad y el reconocimiento económico que siempre mereció”, concluyó Checo.

El legendario intérprete continúa activo y agradecido con su público. Tras su presentación en el Festival Estéreo Picnic, ha realizado conciertos en Estados Unidos y Ecuador, y se prepara para presentarse en Barranquilla y Cali en los próximos meses, como parte de su gira de despedida.