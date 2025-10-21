La cantante ecuatoriana Paulina de las Mercedes Tamayo Cevallos, conocida popularmente como “La Grande del Ecuador”, falleció este martes 21 de octubre de 2025 a los 60 años de edad, según se confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram.

El comunicado difundido en redes sociales expresó un emotivo mensaje de despedida: “La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina”.

Asimismo, fuentes cercanas indicaron que la artista habría perdido la vida a causa de un paro cardíaco, ocurrido durante la madrugada en su residencia.

Tamayo se consolidó como una de las voces más representativas del Ecuador. Su pasión por el arte comenzó desde temprana edad, cuando a los cinco años se integró a la compañía teatral de Don Ernesto Albán, donde dio sus primeros pasos en los escenarios.

Grabó 15 producciones discográficas, obteniendo reconocimientos nacionales e internacionales que la posicionaron como referente del folclore ecuatoriano.

Paulina Tamayo Cevallos hizo colaboración con Alci Acosta

Igualmente, compartió escenarios y colaboraciones con grandes figuras de la música latinoamericana como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Roberto Carlos, José Luis Rodríguez “El Puma”, Leo Dan, Lola Flores, Daniel Santos, Los Panchos y Los Visconti.

También compartió con el cantante soledeño Alci Acosta en una mezcla y en varios escenarios en Ecuador.