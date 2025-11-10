El pasado domingo 9 de noviembre una gran polémica se armó luego que Yoselín Rincón, expareja del beisbolista cartagenero Julio Teherán, lo señalara de ser un mal padre, a través de sus historias de Instagram.

Su separación se hizo pública el pasado 23 de octubre de 2025, mediante un comunicado en el cual ratificaron que se separaban como pareja pero no de sus obligaciones como padres.

“Quiero comunicarles que, luego de varios años de matrimonio, se ha puesto fin a la relación. En estos momentos lo más importante es el bienestar y estabilidad del fruto de esta relación”, dijo el deportista luego de más de 8 años de relación.

John Amis Julio Teherán es acusado por su exesposa de no visitar a su hijo

Luego, de este escrito, muchos fueron los rumores del por qué se acabó la relación. Sin embargo, el pasado fin de semana, la también modelo, informó que estaba cansada de tantos comentarios despectivos en contra de su hijo.

“Desde mi papel como madre hoy les hablo: a mí muy poco me importa lo que piense el común de la gente, sobre todo quienes no me conocen. Yo crecí en este medio y sé perfectamente a lo que estamos expuestos quienes vivimos mostrando nuestra vida en redes sociales. He dejado que hablen muchas cosas que no son, pero no voy a permitir que el mismo padre de mi hijo acolite y festeje que se lleven a mi hijo por delante”, escribió.

Instagram yossteheran Yoselin Rincón habló de su expareja Julio Teherán

Además, comentó que al parecer la nueva pareja del beisbolista se ha metido con el menor. “Una mujer que se mete con tu hijo no puede ser una buena persona. Desconfío plenamente de un ser que me envía mensajes hablando mal de la condición de mi hijo solo para fortalecer sus inseguridades”.

“Te recuerdo que fui yo quien no quiso estar más contigo. Tú, Julio Teherán, en minúscula, porque así te ves ahora y así estás quedando. No eres un buen padre. Te has mostrado ante la gente como el ‘pobre’ de esta situación que tú mismo dañaste hace más de tres años, cuando recibí por mensaje privado un video íntimo tuyo con otra mujer siéndome infiel”, indicó.

Instagram yossteheran Expareja de Julio Teherán le manda mensaje por redes sociales

La exreina de belleza también acotó que su expareja le fue infiel. “No solo me fuiste infiel aquí en Cartagena, con muchas; en Estados Unidos también lo fuiste. Acabaste hasta con mis propias amigas de aquel entonces, dañaste mi salud mental, me pisoteaste y te burlaste de la familia que teníamos”.

“Me quedé contigo por amor, por luchar por una familia, para ayudarte y seguir empujándote a crecer en tu carrera. Te brindé mi mano, mi brazo y mi espalda cuando llegabas derrotado de tanto lanzar pelota. Estuve ahí cuando todos te aplaudieron y también cuando nadie creyó que podías volver a Grandes Ligas”, agregó.

Redes sociale Julio Teherán y Yoselin Rincón a inicios de su relación

Asimismo, enfatizó que Teherán cumple con su cuota monetaria de manutención del pequeño, pero en materia de afecto y compañía, deja mucho que desear. “Te brindé mi mano, mi brazo y mi espalda cuando llegabas derrotado de tanto lanzar pelota”.

“Como madre, es muy doloroso el desplante que le has hecho en muchas ocasiones. Te divorciaste de mí, no del niño”. Para finalizar explicó que no se ha cambiado el nombre del perfil de Instagram por una política de las cuentas verificadas en la red social.

Luego, en sus historias, el pelotero también agregó una foto en sus historias de Instagram, donde se ve con el pequeño compartiendo en la playa y con la canción ‘Mi hijo y yo’ del Grupo Niche.