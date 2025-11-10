La actriz María del Carmen Vela, conocida artísticamente como Maricarmen Vela, falleció el pasado fin de semana a los 87 años.

Vela era española pero con nacionalidad mexicana. Además, es conocida por interpretar a la tía de ‘Paty’ en El Chavo del 8.

Lamentamos el sensible fallecimiento de la actriz Maricarmen Vela, nuestra querida "Gloria". QEPD pic.twitter.com/Wyx9MepWzB — Chespirito (@GrupoChespirito) November 8, 2025

Los encargados de dar la noticia de su muerte fue la Asociación Nacional de Actores (ANDA): “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y colegas”.

Cuando Maricarmen trabajó en El Chavo se hizo muy cercana a Ramón Valdés, conocido como Don Ramón. Por ahora no dieron información sobre la causa de su muerte.

Muere la actriz Maricarmen Vela, interpretó entre muchos papeles a la tia de Paty en el Chavo del 8. ¿La recuerdas? pic.twitter.com/zubO36M3Yf — Videos y más (@VideosFacil2022) November 7, 2025

¿Quién era María del Carmen Vela?

Vela nació el 9 de noviembre de 1937 en Valencia, España, y en los años 50 se mudó para México. En ese país inició su carrera de actriz. Comenzó con papeles secundarios en películas y telenovelas.

Después con los años, Roberto Gómez Bolaños la llamó para trabajar en El Chavo del 8 como Gloria, la tía de ‘Paty’. Algunas veces también estaba en Chespirito como todos los actores de Bolaños.

Asimismo, participó en La Rosa de Guadalupe, Mujer, casos de la vida real, y en el 2020 se retiró de la vida artística. “Yo vivo con mi hijo. Mi hijo sale a comprar lo que se necesita. Hace todo lo que no puedo hacer fuera. Me quedo dentro de la casa y francamente es aburridísimo. A las mujeres nos gusta salir”.