La dinámica de la programación en la televisión suele responder a estrategias de audiencia que, en ocasiones, implican el cierre prematuro de formatos con gran tracción en plataformas digitales. Estos movimientos, aunque habituales en la industria, generan un impacto inmediato en los televidentes que buscan contenidos complementarios a los realities.

En esta oportunidad, el ajuste en la franja nocturna ha afectado directamente a uno de los espacios de debate más activos del momento, provocando una reacción cargada de nostalgia entre sus protagonistas.

El programa de análisis posterior a las galas de La casa de los famosos Colombia, conocido como el ‘after show’, ha dejado de emitirse oficialmente a través de la señal del Canal RCN. Según informó el portal de entretenimiento Superlike, esta decisión responde a una reorganización de los horarios del canal, que ha optado por retomar la emisión de la telenovela Enfermeras en el horario de las 10:30 p. m.

Canal RCN

Con este cambio, el formato que lideraban la creadora de contenido Karen Sevillano y la comediante Vicky Berrío llega a su fin tras haber permanecido poco más de un mes al aire, dejando un vacío en la conversación nocturna sobre el popular programa.

La noticia provocó una respuesta inmediata por parte de sus conductoras, quienes habían logrado consolidar una comunidad fiel interesada en los detalles sin filtro de la competencia. El pasado miércoles 25 de febrero, Vicky Berrío compartió en sus redes sociales un video donde se le veía notablemente conmovida, utilizando música de despedida para cerrar este ciclo profesional.

La tristeza de la ahora presentadora se vio mitigada por un gesto de apoyo de su compañera de set. Berrío publicó un mensaje que le envió Karen Sevillano, en el cual la ganadora de la primera temporada del concurso le enviaba un mensaje bastante optimista.

En dicha comunicación, Sevillano le expresó palabras de aliento que invitan a ver este cierre como una oportunidad de crecimiento. “Cerrar una puerta puede doler, pero muchas veces es la manera que tiene la vida de empujarnos hacia algo más grande”, citó la comediante al agradecer públicamente el apoyo de su colega, asegurando sentirse afortunada por la amistad construida fuera de las cámaras. El mensaje también vino acompañado de un ramo de rosas.

Este intercambio dejó claro que, más allá del vínculo laboral, ambas presentadoras lograron forjar una relación sólida que trascendió el set de grabación.

Por el momento, no se ha confirmado si este espacio de farándula con un toque de humor migrará a un formato exclusivamente digital o si desaparecerá de forma definitiva.