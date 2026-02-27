Como parte del proceso de reversión del contrato de concesión de Autopistas del Caribe, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) formalizó la entrega de dos tramos del corredor Cartagena – Barranquilla, en el sector de la Vía La Cordialidad, al Distrito de Cartagena. La decisión quedó oficializada mediante acto administrativo, luego de que la entidad nacional verificara el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas.

La transferencia comprende 3,84 kilómetros de vías consideradas estratégicas para el acceso y la movilidad en la ciudad. Se trata del tramo de Calicanto, entre el kilómetro 0+000 y el kilómetro 2+023, que incluye la glorieta del barrio El Pozón, así como el segmento Ternera – SAO, correspondiente a la Ruta Nacional 9005, desde el PR 99+630 hasta el PR 101+450. Ambos sectores son puntos neurálgicos de conexión urbana y de entrada para quienes llegan a Cartagena desde distintos puntos del país.

Lea también: “La educación debe convertirse en una llave real para el trabajo”: César Barrera

El presidente de la ANI, Óscar Javier Torres Yarzagary, señaló que la articulación con el Distrito permitirá garantizar la continuidad en la prestación del servicio vial.

“Valoramos la decisión del Distrito de recibir estos tramos, fundamentales para la movilidad y la conectividad de Cartagena. Confiamos en que su articulación con nuevos proyectos urbanos y la adecuada conservación de zonas verdes, especialmente en el acceso por El Pozón, garantizarán un servicio eficiente y sostenible para los cartageneros”, afirmó.

A su turno, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, calificó la entrega como un avance significativo para la ciudad. El mandatario manifestó que el Distrito asume estos tramos con el propósito de fortalecer la planificación del tránsito en áreas estratégicas y mejorar la conectividad interna y externa de la capital bolivarense.

Lea también: $15 mil millones para tercera fase de obras en la sede Colsamiro de la IUB

“Este es un paso importante para la ciudad. Asumimos estos tramos con el compromiso de integrarlos a nuestra planificación vial y fortalecer la movilidad en puntos estratégicos de ingreso y conexión urbana”, señaló el mandatario.

Desde la ANI se explicó que esta acción marca un momento determinante dentro del proceso de reversión contractual, que continuará con la entrega física de otros componentes de la infraestructura al Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de sus direcciones territoriales en Bolívar y Atlántico.

La entidad reiteró que el objetivo es culminar la transición de manera ordenada, garantizando condiciones óptimas y protegiendo el patrimonio público.