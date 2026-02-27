Dentro de las prácticas del Feng Shui, los pequeños rituales cotidianos pueden convertirse en rituales simbólicos para favorecer la armonía del hogar.

Uno de los más famosos es dejar un vaso con agua en el dormitorio antes de dormir, pues según estas creencias, ayudaría a equilibrar la energía del espacio y promover un descanso más tranquilo.

La noche es vista como un momento clave de renovación, por lo que preparar el ambiente antes de acostarse adquiere un significado especial. En este contexto, el agua representa purificación, fluidez y movimiento energético.

Para quienes siguen estas tradiciones, no basta con colocar el vaso en cualquier sitio. La ubicación influiría en su función simbólica.

Sobre la mesa de noche: se aconseja situarlo en la mesa de luz, preferiblemente del lado izquierdo de la cama. Este sector está vinculado con la energía receptiva y emocional.

se aconseja situarlo en la mesa de luz, preferiblemente del lado izquierdo de la cama. Este sector está vinculado con la energía receptiva y emocional. Recipiente transparente y limpio: El vaso debe ser de vidrio claro, permitiendo visualizar el agua como símbolo de claridad y limpieza.

El vaso debe ser de vidrio claro, permitiendo visualizar el agua como símbolo de claridad y limpieza. Agua fresca cada noche: Se recomienda llenarlo antes de acostarse y cambiar el contenido cada mañana, como representación de renovación energética.

¿Para qué se utiliza este ritual?

Según el Feng Shui, el vaso con agua actuaría como un elemento que ayuda a “absorber” cargas densas del ambiente mientras la persona duerme. También se sugiere en momentos de tensión, insomnio o inquietud nocturna, siempre acompañado de la intención consciente de armonizar el espacio.

¿Dónde no se recomienda colocarlo?

Las mismas creencias señalan que no es conveniente ubicarlo debajo de la cama ni ocultarlo detrás de puertas u objetos, ya que la energía debe circular libremente y el elemento simbólico necesita estar visible para cumplir su propósito.