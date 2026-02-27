Willie Colón, uno de los arquitectos de la salsa, falleció el pasado sábado 21 de febrero, sin embargo no se había conocido un solo detalle de lo que serán sus honras fúnebres, sobre las cual el intérprete de ‘Sin poderte hablar’ dejó instrucciones precisas.

En la mañana de este viernes sus familiares a través de la cuenta oficial de Facebook del trombonista, cantautor, productor y director de orquesta, difundieron las coordenadas para que sus más fieles seguidores le den el último adiós.

Inicialmente recordaron que William Anthony (Willie) Colón Román, de 75 años, falleció pacíficamente en el Hospital Presbiteriano de Nueva York en Bronxville, Nueva York. Le sobreviven su esposa Julia Colón Craig, con quien estuvo casado durante 49 años; sus hijos William David (Rose) Colón, Adam Diego Colón, Alejandro Miguel (Nell) Colón y Patrick Antonio Colón; su hermana Isabell (Michael Johnson) Brentson; seis nietos, tres bisnietos y numerosos sobrinos y sobrinas.

Sobre el velorio precisaron que se realizará un velatorio privado para familiares y amigos el sábado 7 de marzo, de 3:00 a 8:00 p. m.

Para el público en general, el velatorio será el domingo 8 de marzo, de 3:00 a 8:00 p. m. en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett, 491 Mamaroneck Avenue, White Plains, Nueva York 10605.

También se celebrará una misa funeral pública en la Catedral de San Patricio el lunes 9 de marzo a las 9:30 a. m. en 631 5th Avenue, Nueva York, Nueva York 10022.

Sobre el entierro, sus familiares informaron que será de carácter privado.

“En lugar de flores, le invitamos a honrar su vida apoyando el programa de ILD de la Universidad de Columbia. Las contribuciones realizadas en su nombre contribuirán al avance de la investigación y la atención a otras personas que viven con ésta compleja enfermedad”.

Una figura polifacética

El talento del recién fallecido Willie Colón era inagotable. Muchos lo recordarán siempre por su ingenio como trombonista, arreglista, productor y cantautor. Sin embargo, el músico estadounidense de ascendencia puertorriqueña destacó en otros ámbitos como el cinematográfico.

En el cine William Anthony Colón Román (nombre de pila) apareció en varias películas como The Last Fight (1983), Vigilante (1983) y más adelante en It Could Happen to You (1994).

The Last Fight (La última lucha) es una película estadounidense de 1983 dirigida por Fred Williamson. Allí interpreta a Joaquín Vargas. También aparece en el reparto Rubén Blades, Fred Williamson, Joe Spinell y Darlaanne FLuegel. La trama sigue la historia de un cantante convertido en boxeador que firma un contrato con un promotor turbio. El boxeador se vuelve contra el promotor y busca venganza cuando los matones del promotor matan a su novia cuando intenta retirarse del contrato.

Blades y Colón en 1982 grabaron un álbum con ese mismo nombre (The Last Fight). Este es considerado por muchos como el disco más flojo de la discografía de Willie Colón y Rubén Blades, banda sonora grabada apresuradamente de la película.

Un año después participó en la cinta ‘Vigilante’, una propuesta de acción y explotación estadounidense dirigida por William Lustig, que cuenta con la participación de Willie Colón como actor (en el papel de Rico Meléndez) y como creador de la banda sonora. El proyecto, impulsado por Fania Records, incluyó el álbum homónimo, que marcó el último trabajo de estudio del dúo Willie Colón y Héctor Lavoe, destacando temas como Juanito Alimaña.

Además integró el reparto del filme ‘It Could Happen to You’ (Lotería del amor), del año 1994, dirigida por Andrew Bergman y protagonizada por Nicolas Cage y Bridget Fonda.

En esta producción encarnó al alcalde y llamó la atención por la seriedad y contundencia de sus discursos reflexivos.

También se sumó al elenco de la serie televisiva ‘Vice’, producción original de HBO, ganadora de dos Emmy, que muestra las noticias del mundo desde una perspectiva diferente.