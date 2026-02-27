Gorillaz regresará a Bogotá el martes 17 de noviembre de 2026 como parte de su gira internacional The Mountain Tour, en el Coliseo MedPlus.

El anuncio oficial confirmó que el espectáculo incluirá canciones de su más reciente producción, The Mountain, junto con algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria. La presentación hará parte del recorrido mundial con el que el proyecto musical continúa consolidando su propuesta artística.

Preventa y venta de boletas para Gorillaz en Bogotá

La preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella comenzará el lunes 2 de marzo a las 10:00 a.m. Posteriormente, la venta general se habilitará el jueves 5 de marzo a las 10:00 a.m. a través de la plataforma TaquillaLive.

En el portal oficial de la tiquetera estarán disponibles las diferentes localidades y precios para el evento “Gorillaz - The Mountain Tour 2026”, donde los asistentes podrán elegir la ubicación de su preferencia en el Coliseo MedPlus.

El show combinará animación, recursos visuales y músicos en vivo, manteniendo el formato que caracteriza a la agrupación creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett. Sobre el escenario, el público podrá escuchar en directo canciones del nuevo álbum, además de clásicos como “Feel Good Inc.” y “Clint Eastwood”, que han marcado la historia del grupo.