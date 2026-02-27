El jueves 26 de febrero arrancó la novena jornada de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín con un duelo de necesitados entre Millonarios y Deportivo Pereira.

El equipo azul enfrentó el partido ocupando el decimoquinto lugar en la tabla con ocho puntos, viniendo de caer 3-2 en su visita a Internacional de Bogotá en la fecha anterior, un resultado que cortó impulso y dejó dudas defensivas, pese a su capacidad ofensiva.

Pereira, por su parte llegó al encuentro como decimoctavo con cuatro unidades, después de empatar 2-2 frente a Pasto y venir mostrando irregularidad: compite, pero le cuesta sostener ventajas.

Como es usual, Millonarios asumió el protagonismo en El Campín y ganó por goleada en la noche del jueves ante casi 27 mil hinchas que fueron al estadio a apoyar al equipo.

Millonarios Celebración de los jugadores de Millonarios por su triunfo por 5-1 ante Deportivo Pereira.

Los dirigidos por el argentino Fabián Bustos se impusieron por 5-1 sobre los de Arturo Reyes. Sebastian Valencia Isaza fue el encargado de abrir el marcador en el minuto siete, luego hicieron lo propio Mateo Garcia Rojas, en el minuto 29; Leo Castro, en el 43; Carlos Sarabia, en el 45, y Beckham Castro, en el 59.

No fue sino hasta el minuto 70 que el Deportivo Pereira logró reducir un poco la ventaja con un gol de Marco Pérez Murillo.

Tras esta goleada, así quedó la tabla de posiciones:

Inter de Bogotá: 17 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +2)

Atlético Nacional: 15 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +11)

Deportivo Pasto: 15 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1)

América de Cali: 13 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +6)

Once Caldas: 13 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)

Deportes Tolima: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)

Junior: 12 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +2)

Atlético Bucaramanga: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +6)

Deportivo Cali: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +3)

Millonarios: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2)

Águilas Doradas: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +1)

Llaneros: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1)

Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Fortaleza: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5)

Independiente Medellín: 7 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -4)

Boyacá Chicó: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -6)

Deportivo Pereira: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -8)

Alianza FC: 3 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -11)

La jornada continuará el sábado con varios focos de atención: Alianza recibirá al América de Cali, que llega fortalecido tras su 3-0 sobre Jaguares, resultado que lo reafirmó como uno de los equipos más sólidos en este arranque.

Además, Jaguares intentará recomponerse ante Junior, que viene de caer 2-1 frente a Santa Fe en la fecha pasada y necesita regularidad para no rezagarse.

En la franja nocturna del sábado, Deportivo Independiente Medellín será local ante Bucaramanga. El equipo antioqueño empató 2-2 con Llaneros en la fecha pasada y dejó escapar puntos tras un juego intenso; Bucaramanga, en cambio, sufrió una dura caída 4-0 frente a Once Caldas, que fue uno de los grandes protagonistas de la jornada 8 con su contundencia ofensiva.

El domingo, Pasto se medirá con Cúcuta en duelo de equipos que vienen de empates con goles, mientras que Águilas Doradas enfrentará a Internacional de Bogotá, que llega motivado tras superar a Millonarios y liderar el campeonato con 17 puntos.