El estadero más querido por los barranquilleros, La Troja, ese lugar que recoge el sentir popular de la ciudad cumple 60 años y los celebrará este domingo para darle la bienvenida al mes de marzo.

A partir de las cuatro de la tarde, en la carrera 44 con calle 74, se estará llevando a cabo una Rueda de Cumbia, lo que para Ana Milé Madera, gerente de la organización musical La Troja y una de las herederas del fallecido Edwin ‘Guayacán’ Madera, le dijo a EL HERALDO que este será un evento abierto “para todos los barranquilleros”.

El evento será netamente folclórico y contará con la participación de Lisandro Polo, rey Momo 2016, con el Grupo Tambó y Germán Álvarez, rey Momo 2017, con su cumbiamba La Gigantona. Además, están invitados los actuales reyes del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández y Adolfo Maury Cabrera, por lo que la actividad puede ser catalogada como un verdadero remate carnavalero.

“Queremos invitar a todos nuestros trojeros a que se una vez más saquen sus polleras y sombreros para que vuelvan a prender sus velas y estar en nuestra octavita. Queríamos hacer era algo muy cultural, como patrimonio cultural y musical que somos, no quise hacer nada comercial, ni orquestas, ni la rumba típica sino volver a lo que somos, al sonido de la tambora, al grupo de millo y a la flauta”, detalló Ana Milé.

Josefina Villarreal/Josefina Villarreal La Troja, el estadero más popular de la ciudad cumple 60 años.

Sobre lo que representan estos 60 años de historia, de los cuales Ana Milé ha trabajado durante 20 años, explica que es un tiempo muy retador. “Han sido seis décadas donde han estado presente tres generaciones, ha estado mi abuela paterna (Zunilda Velásquez), ha estado mi papá y ahora estoy yo al frente. Entonces, estos retos que se han venido transformando, y seguimos en la tarea, porque por ejemplo, mis hijos ya se están enamorando de este proyecto”, dijo.

Uno de los proyectos digitales que se ha sostenido es La Troja Radio, aplicación que bajo el lema “Más salsa que pesca’o” permanece al aire las 24 horas del día.

La otra sede que mantienen activa es ‘El Tropicana’ que fue inaugurada en 2023 en la calle 47 No. 21-44.

Seis décadas de historia

Con palmas, madera, clavos y medias cañas de guaduas se construyó, en 1966, una choza ubicada en la carrera 46 entre la calle 74 y 72, con el único fin de que un grupo de jóvenes de clase alta disfrutara el Carnaval de Barranquilla de ese año. Estos luego de recibir las atenciones como parte de pago le dejaron la choza a Jorge López, a quien no le interesó quedarse con el lugar y se lo terminó vendiendo a un muy bajo precio a Doña Zunilda Velásquez y a su hijo Edwin Madera.

Allí empezó a vender sus almuerzos, fritos, chichas de arroz y maíz y, después, cervezas. Al poco tiempo, el narrador Antonio Borja Suárez y otros compañeros que trabajaban en Emisoras ABC, bautizaron la choza con el nombre de ‘Quiosquito ABC’. Los domingos, doña Zunilda amplificaba los partidos de Junior narrados por Édgar Perea, llenando así el negocio con los aficionados que no alcanzaban a entrar al estadio.

Al estar ubicados cerca de las emisoras ABC y Riomar, pudieron conocer a personajes de la farándula y artistas como Rogelio Martínez, Celio González, Daniel Santos, Celia Cruz, Cuco Valoy, Juancho Polo Valencia y Joe Arroyo, quienes luego serían fundamentales en el crecimiento del negocio.

Hoy, tras el paso del tiempo, el sitio que reúne al gremio salsero, a jóvenes de todos los estratos y turistas en general, se trasladó a la carrera 44 con calle 74, desde donde es todo un punto de referencia.