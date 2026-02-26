Disney comenzó a ofrecer episodios completos y gratuitos de varias de sus series más recordadas en YouTube para Latinoamérica.

El director surcoreano Park Chan-wook presidirá el jurado del Festival de Cannes

Paula Arenas presenta ‘Llévame’, una canción sobre el amor que se elige

Con salchipapa y un ‘sí’: la pedida de matrimonio que se volvió viral

Lo están realizando a través del canal oficial Oh My Disney LA, que volvió a la actividad tras varios años prácticamente inactivo.

Este canal de YouTube fue creado en 2016 como la versión regional de la marca digital Oh My Disney, el canal funcionó durante sus primeros años como un espacio de contenidos breves como tops, curiosidades, recopilaciones temáticas, juegos y avances de películas.

Sin embargo, a comienzos de 2020 su actividad se detuvo abruptamente, poco antes del auge definitivo de las plataformas de streaming como Disney+.

La situación cambió a finales de octubre de 2025, cuando el canal retomó publicaciones con spots promocionales de próximos estrenos como Zootopia 2 y el live-action de Moana, además de detrás de escena de Descendientes: El ascenso de Red y otros contenidos especiales.

Con el paso de las semanas, el enfoque cambió pues comenzaron a aparecer cortos, fragmentos y, lo más llamativo, episodios completos en español latino de series icónicas.

Los capítulos de series que se pueden encontrar en Oh My Disney LA

Gravity Falls: Un verano de misterios

Hannah Montana

Los hechiceros de Waverly Place

Lilo y Stitch: La serie

Las aventuras enredadas de Rapunzel

Los vecinos Green

Los seguidores sugieren que la reactivación de Oh My Disney LA con episodios completos marca, así, un nuevo intento por recuperar visibilidad en el ecosistema digital abierto.