Disney comenzó a ofrecer episodios completos y gratuitos de varias de sus series más recordadas en YouTube para Latinoamérica.
El director surcoreano Park Chan-wook presidirá el jurado del Festival de Cannes
Paula Arenas presenta ‘Llévame’, una canción sobre el amor que se elige
Con salchipapa y un ‘sí’: la pedida de matrimonio que se volvió viral
Lo están realizando a través del canal oficial Oh My Disney LA, que volvió a la actividad tras varios años prácticamente inactivo.
Este canal de YouTube fue creado en 2016 como la versión regional de la marca digital Oh My Disney, el canal funcionó durante sus primeros años como un espacio de contenidos breves como tops, curiosidades, recopilaciones temáticas, juegos y avances de películas.
Sin embargo, a comienzos de 2020 su actividad se detuvo abruptamente, poco antes del auge definitivo de las plataformas de streaming como Disney+.
La situación cambió a finales de octubre de 2025, cuando el canal retomó publicaciones con spots promocionales de próximos estrenos como Zootopia 2 y el live-action de Moana, además de detrás de escena de Descendientes: El ascenso de Red y otros contenidos especiales.
Con el paso de las semanas, el enfoque cambió pues comenzaron a aparecer cortos, fragmentos y, lo más llamativo, episodios completos en español latino de series icónicas.
Los capítulos de series que se pueden encontrar en Oh My Disney LA
- Gravity Falls: Un verano de misterios
- Hannah Montana
- Los hechiceros de Waverly Place
- Lilo y Stitch: La serie
- Las aventuras enredadas de Rapunzel
- Los vecinos Green
Los seguidores sugieren que la reactivación de Oh My Disney LA con episodios completos marca, así, un nuevo intento por recuperar visibilidad en el ecosistema digital abierto.