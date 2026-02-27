En una ceremonia realizada en el hotel Barranquilla Plaza, cerca de 90 mujeres recibieron su certificación como técnicas laborales en Cosmetología y Estética Integral, tras culminar un proceso de formación desarrollado en alianza entre la Alcaldía de Barranquilla y el Instituto Ricardo Manzur.

El programa contó con una inversión de $1.000 millones provenientes de recursos distritales y otorgó 100 becas completas a jóvenes egresadas de colegios oficiales. La convocatoria, abierta en el primer semestre de 2025, recibió 811 postulaciones, de las cuales fueron seleccionadas 100 participantes que iniciaron el proceso formativo y alrededor de 90 lo culminaron satisfactoriamente.

A través de su cuenta en X, el alcalde Alejandro Char destacó que las beneficiarias recibieron formación integral y las herramientas necesarias para su aprendizaje, además de oportunidades de inserción laboral y emprendimiento.

Durante un año, las participantes fortalecieron competencias técnicas en cosmetología y estética, así como habilidades socioemocionales y laborales. El modelo incluyó componentes teóricos y prácticos, seguimiento pedagógico y acompañamiento psicosocial.

La etapa final del proceso estuvo orientada a la empleabilidad y al emprendimiento, con el objetivo de facilitar la vinculación laboral o la creación de negocios propios en el sector de la belleza.

En representación de las graduandas, Camila Andrea Henao Torrecilla, quien obtuvo el mejor promedio académico, agradeció a la Alcaldía y al instituto por la oportunidad brindada y aseguró que la formación recibida representa una herramienta para el crecimiento personal y profesional.

Según informó la Administración distrital, un número significativo de participantes logró vinculación laboral antes de graduarse, mientras otras avanzan en la consolidación de emprendimientos propios.

La Alcaldía señaló que este tipo de alianzas buscan ampliar el acceso a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, con enfoque en fortalecimiento de competencias ajustadas a las necesidades del mercado y el impulso al emprendimiento femenino en la ciudad.

