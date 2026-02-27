El alcalde Alejrando Char hizo oficial, este viernes, la entrega de $15 mil millones a la Institución Universitaria de Barranquilla para financiar las obras restantes en la sede centro, que fue habilitada en el antiguo Colegio San Miguel del Rosario.

Char hizo recorrido por las obras que ya se encuentran en marcha en compañía de la secretaría de Educación, Paola Amar, y el rector de la IUB, Arcesio Castro.

“Estamos muy felices porque los impuestos de los barranquilleros permitan este tipo de inversiones. Son $26 mil millones en total, $11 mil millones que están en ejecución y $15 mil millones adicionales, que le permitirán dar forma a este antiguo colegio como sede universitaria”, resaltó el mandatario distrital.

Aseguró, además, que “esta es una obra republicana de muchos años y dentro de sus paredes se va a formar el presente y el futuro de nuestra Barranquilla”.

También destacó el cambio positivo de la universidad y su aumento exponencial de estudiantes en la sede, que engalana el Centro Histórico de la ciudad.

“Estamos muy orgullosos del trabajo que Arcesio Castro ha hecho como rector. Pasamos de 2 mil estudiantes a 18.500. Estamos muy orgullosos de nuestra secretaria de Educación, que han hecho un equipo cespectacular. Y esto, finalmente, lo que hace es traerle prosperidad a Barranquilla, porque son hogares que van a estar educados, formados”, agregó.

Por su parte, el rector Castro señaló que este dinero es de vital importancia para seguir avanzando en la construcción de la nueva sede.

“Es supremamente importante para la institución que el alcalde de Barranquilla haya destinado $15 mil millones para ampliar nuestra cobertura. Esta inversión se traducirá en más infraestructura tecnológica y física, lo que permitirá que cerca de tres mil estudiantes adicionales puedan integrarse a nuestra comunidad académica, especialmente en las instalaciones del antiguo colegio San Miguel del Rosario”, señaló.

Indicó en qué se invertirá el dinero: “Estamos proyectando la construcción de diez nuevas aulas flexibles, que podrán adaptarse y ampliarse según el tamaño de los grupos. Además, adecuaremos baterías sanitarias, dotaremos la cocina —cuyo espacio ya está definido— y habilitaremos nuevos espacios de bienestar. Contaremos con un rooftop para el esparcimiento de nuestros estudiantes, así como salón de videojuegos, salón de música y otras sorpresas que fortalecerán la experiencia educativa en esta gran institución”.

La idea del rector es seguir avanzando e incluso ofertar nuevos espacios para la universidad y su comunidad académica: “Esta sede tiene otras potencialidades. Por ejemplo, estamos proyectando habilitar una zona de cuidado infantil para los hijos de nuestros trabajadores. Es una iniciativa que queremos desarrollar en el ala sur, en el primer piso de estas instalaciones”.

En ese sentido, explicó que “quienes tenemos hijos pequeños enfrentamos dificultades cuando, por ejemplo, la persona que los cuida no puede asistir o surge algún imprevisto, y aun así debemos cumplir con nuestras responsabilidades laborales. Esto es algo que ocurre con frecuencia entre funcionarios, profesores y catedráticos. Por eso queremos abrir este espacio, para brindarles tranquilidad y respaldo”.