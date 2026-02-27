La falta de oportunidades laborales para los jóvenes, incluso después de culminar sus estudios, se ha convertido en la principal preocupación para César Barrera, quien en el marco de su candidatura a la Cámara de Representantes ha planteado que la educación se conecte, de manera directa, con la generación de empleo.

“La educación debe dejar de ser un discurso y convertirse en una llave real para el trabajo. Mi compromiso es que la formación llegue a los barrios, a los jóvenes, a los adultos que buscan nuevas oportunidades y a quienes sienten que estudiar no les cambió la vida”, aseguró.

Barrera ha venido recorriendo los municipios para socializar su propuesta, que comprende fortalecer la educación técnica y tecnológica con enfoque territorial, articulada con sectores estratégicos como el agro, la pesca, la logística, el comercio y los servicios.

De esta manera, agregó el candidato, se busca que cada programa de formación responda a la vocación productiva del Atlántico y facilite la inserción laboral inmediata, especialmente para los jóvenes que hoy enfrentan mayores barreras.

“Nuestros jóvenes no estudian para enmarcar un título y adornar las paredes de sus casas, estudian para conseguir trabajo y construir un futuro con dignidad”, remarcó.

En ese sentido, Barrera se ha propuesto liderar una representación sólida en el Congreso, orientada a impulsar iniciativas que fortalezcan el empleo juvenil, la competitividad regional y las oportunidades para las familias del departamento.

“El Atlántico no carece de talento, carece de oportunidades. Nuestra gente es valiosa, trabajadora y capaz. Con mejor educación y empleo, nuestros municipios pueden convertirse en verdaderos motores de desarrollo”, puntualizó el aspirante liberal.