Por:  Gabis Amaya

La falta de oportunidades laborales para los jóvenes, incluso después de culminar sus estudios, se ha convertido en la principal preocupación para César Barrera, quien en el marco de su candidatura a la Cámara de Representantes ha planteado que la educación se conecte, de manera directa, con la generación de empleo.

“La educación debe dejar de ser un discurso y convertirse en una llave real para el trabajo. Mi compromiso es que la formación llegue a los barrios, a los jóvenes, a los adultos que buscan nuevas oportunidades y a quienes sienten que estudiar no les cambió la vida”, aseguró.

Barrera ha venido recorriendo los municipios para socializar su propuesta, que comprende fortalecer la educación técnica y tecnológica con enfoque territorial, articulada con sectores estratégicos como el agro, la pesca, la logística, el comercio y los servicios.

De esta manera, agregó el candidato, se busca que cada programa de formación responda a la vocación productiva del Atlántico y facilite la inserción laboral inmediata, especialmente para los jóvenes que hoy enfrentan mayores barreras.

“Nuestros jóvenes no estudian para enmarcar un título y adornar las paredes de sus casas, estudian para conseguir trabajo y construir un futuro con dignidad”, remarcó.

En ese sentido, Barrera se ha propuesto liderar una representación sólida en el Congreso, orientada a impulsar iniciativas que fortalezcan el empleo juvenil, la competitividad regional y las oportunidades para las familias del departamento.

“El Atlántico no carece de talento, carece de oportunidades. Nuestra gente es valiosa, trabajadora y capaz. Con mejor educación y empleo, nuestros municipios pueden convertirse en verdaderos motores de desarrollo”, puntualizó el aspirante liberal.