Scream vuelve a reinventarse con su séptima película, con Kevin Williamson asumiendo la dirección y el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott, la saga entra en una nueva etapa tras años de transformaciones y controversias.

A diferencia de las últimas entregas centradas en nuevos personajes, esta película vuelve a colocar a Sidney en el centro del relato. Ahora convertida en madre, el conflicto no solo es sobrevivir a Ghostface, sino proteger a su familia y enfrentar los fantasmas del pasado desde otra perspectiva.

La intención es recuperar el corazón emocional que convirtió a Scream en un fenómeno cultural, pero adaptándolo a una protagonista con nuevas responsabilidades.

Los fanáticos extrañan al director original, Wes Craven, aunque las películas recientes ampliaron el universo con una nueva generación, Scream 7 se inclina más hacia el legado que hacia la expansión.

Williamson, creador del concepto original, toma las riendas en un momento clave para la saga, buscando un equilibrio entre homenaje y renovación. La película también llega tras meses de controversia. Las actrices Melissa Barrera y Jenna Ortega no regresan a esta entrega, lo que obligó a reformular el enfoque narrativo.

Este cambio de rumbo ha dividido a los seguidores: algunos celebran el retorno a los orígenes, mientras otros cuestionan la salida de los personajes que lideraron la etapa más reciente.

Y es que desde su debut en los años noventa, Scream se consolidó como una de las sagas más rentables del terror contemporáneo. Con más de 900 millones de dólares recaudados a nivel mundial, se mantiene entre las franquicias más exitosas del género slasher.

El personaje de Ghostface continúa siendo uno de los íconos más reconocibles del cine de horror, capaz de reinventarse en cada generación.

Para finalizar, en esta oportunidad, Neve Campbell estará acompañada de Mckenna Grace, Isabel May, David Arquette, Mason Gooding, Anna Camp, Scott Foley, Victor Turpin, Jasmin Savoy Brown, Michelle Randolph, Joel McHale, Mark Consuelos, Sam Rechner, Ethan Embry, Timothy Simons y el regreso de Matthew Lillard, como Stu Macher.