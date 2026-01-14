Hytale, un nuevo videojuego de construcción y aventura que desde hace años es señalado como un posible rival de ‘Minecraft’, acaba de estrenarse en acceso anticipado y ya está dando de qué hablar en la comunidad gamer.

A pocas horas de su lanzamiento, creadores de contenido comenzaron a mostrar el potencial del juego con proyectos inesperados, entre ellos la recreación funcional de DOOM, un clásico de los videojuegos de disparos.

El hecho no solo ha despertado curiosidad entre los jugadores, sino que también ha servido como una demostración temprana del músculo creativo y técnico con el que Hytale busca abrirse paso en un género dominado durante más de una década por Mojang.

¿Qué es Hytale y por qué genera tanta expectativa?

Hytale es un videojuego tipo sandbox, centrado en la exploración, la construcción y la creación de mundos abiertos hechos a base de bloques, una propuesta que inevitablemente lo coloca en comparación directa con Minecraft. Sin embargo, el proyecto de Hypixel Studios apunta a diferenciarse con un mayor énfasis en la aventura, los elementos de rol y, sobre todo, en las herramientas integradas para modificar el juego.

El desarrollo de Hytale comenzó como una iniciativa independiente de los creadores del servidor Hypixel, uno de los más grandes y populares dentro del ecosistema de ‘Minecraft’. Con el tiempo, el proyecto fue respaldado por Riot Games, aunque esa etapa terminó en 2025, cuando el desarrollo fue cancelado y posteriormente retomado por parte del equipo original.

Su llegada en acceso anticipado marca un nuevo capítulo para un juego que llevaba años generando expectativa y acumulando seguidores incluso antes de estar disponible al público.

DOOM dentro de Hytale: una prueba de sus herramientas creativas

Uno de los ejemplos más comentados tras el lanzamiento de Hytale ha sido la recreación de DOOM, el icónico videojuego de disparos en primera persona lanzado en 1993 por id Software. Considerado una pieza clave en la historia del medio, DOOM se ha convertido con los años en una especie de referencia cultural y técnica, al punto de que su funcionamiento en nuevas plataformas suele interpretarse como una señal de versatilidad y potencia.

En Hytale, un modder logró replicar el juego clásico utilizando las herramientas internas del propio motor, mostrando la acción en una pantalla construida con bloques dentro del mundo del juego. Este tipo de creaciones ya se habían visto antes en Minecraft, pero en este caso destacan por haberse desarrollado incluso antes de que el título completara su estreno en acceso anticipado.

El proceso se basa en capturar la imagen del juego original, adaptarla al sistema de bloques de Hytale y actualizarla en tiempo real, lo que permite simular la experiencia de DOOM dentro del entorno del nuevo sandbox.

Más allá de DOOM: creatividad sin límites

La recreación de DOOM no es el único ejemplo que ha llamado la atención. Desde Hypixel Studios, su director ejecutivo, Simon Collins-Laflamme, ha compartido en redes sociales otros proyectos desarrollados con las mismas herramientas que estarán disponibles para la comunidad.

Entre ellos se incluyen:

Aventuras de desplazamiento lateral creadas sin necesidad de programación avanzada.

Mods que permiten controlar ejércitos de criaturas dentro del juego.

Sistemas automatizados de recolección y producción de recursos.

Además, el estudio ha publicado contenidos en plataformas como YouTube para mostrar el funcionamiento de herramientas clave, como el editor de entidades, y ha adelantado que en el futuro se integrará una función para crear animaciones y contenidos tipo ‘machinima’ directamente desde el juego.

Acceso anticipado y futuro del proyecto

Hytale se encuentra actualmente en una fase temprana de desarrollo abierta al público. El estudio ha confirmado que cuenta con financiación asegurada para continuar el proyecto durante al menos dos años, aunque no ha especificado cuánto tiempo permanecerá el juego en acceso anticipado.

Durante esta etapa, se espera que el título reciba actualizaciones constantes, nuevas funciones y ajustes basados en la retroalimentación de los jugadores. Elementos como la historia principal, más modos de juego y herramientas adicionales están previstos para llegar progresivamente.

Con un lanzamiento que ya deja muestras claras de su ambición creativa, Hytale empieza a posicionarse como uno de los proyectos más observados dentro del entretenimiento digital, especialmente entre quienes buscan una alternativa más flexible y personalizable al fenómeno de ‘Minecraft’.