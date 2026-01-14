El Canal RCN suma una nueva producción a su franja nocturna con el estreno de Las de siempre, una telenovela que trata de la amistad, el amor y la posibilidad de “empezar de nuevo en cualquier etapa de la vida”.

La novela se emite después de cada capítulo de La Casa de los Famosos Colombia y busca conectar con la audiencia a través de relatos de superación, señaló el canal.

Además de su emisión por televisión, Las de siempre también estará disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime.

¿De qué trata la novela Las de siempre?

La historia gira en torno a cuatro amigas que, al llegar a los 40 años, ven cómo sus vidas aparentemente estables comienzan a desmoronarse. Lo que en principio parece una crisis, se convierte en una oportunidad para reinventarse, aprender de los errores y abrirse a nuevas experiencias personales y emocionales.

Asimismo, la trama aborda temas como la sororidad, el perdón, la amistad y la resiliencia, mostrando que nunca es tarde para replantear los sueños y volver a creer en el amor.

El elenco está encabezado por reconocidas figuras de la televisión colombiana. Verónica Orozco interpreta a Lucía Durán, una periodista comprometida con la verdad y la justicia, mientras que Juliana Galvis da vida a Silvia Buendía, una mujer romántica que cree profundamente en el amor y sueña con formar una familia.

Diana Wiswell encarna a Tania, un personaje que enfrenta un embarazo inesperado y debe replantear su proyecto de vida, y Viña Machado interpreta a Mónica Rojas, una mujer que debe asumir decisiones difíciles y enfrentar las consecuencias del pasado.

El reparto se complementa con Tuto Patiño, quien interpreta a un personaje romántico y entregado al amor, con una fuerte admiración por Lucía.

La dirección está a cargo de Israel Sánchez y Catalina Hernández, mientras que la producción ejecutiva corre por cuenta de Juan Pablo Posada y Ana María Pérez. La telenovela cuenta con 80 capítulos producidos por Estudios RCN.