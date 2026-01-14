El cantautor mexicano Edén Muñoz llegará por primera vez al Movistar Arena de Bogotá el próximo 2 de mayo con ‘Como en los viejos tiempos’, una gira con la que celebra la diversidad de la música latina fusionando ritmos como la salsa y la cumbia con el regional mexicano, informó este miércoles su equipo de prensa.

El concierto marcará un nuevo capítulo en la carrera del artista nacido en Los Mochis (Sinaloa), quien se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del estilo regional mexicano tras su paso por la banda Calibre 50, con la que compartió escenario durante 15 años.

La presentación en la capital colombiana forma parte de un tour concebido como un recorrido emocional y musical por las influencias que han marcado su vida y con el que se subirá también a escenarios de México, Estados Unidos, Guatemala y Costa Rica.

“‘Como en los viejos tiempos’ es mucho más que la continuación de un álbum: es una declaración de identidad musical”, expresó su equipo de prensa en un comunicado.

Su último disco, ‘Edén Vol. II’, cuyo concepto visual —en el que el artista aparece fusionado con un árbol— simboliza sus raíces y su crecimiento constante, cuenta con colaboraciones con Bacilos, Víctor Manuelle, Inspector, Jorge Celedón y Sonido Mazter, que refuerzan su conexión con distintos públicos de América Latina.

Muñoz, de 35 años, cuenta con cerca de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify y viene de llenar escenarios emblemáticos como el Auditorio Nacional de Ciudad de México en noviembre, donde ofreció conciertos de más de dos horas recorriendo su carrera musical.

