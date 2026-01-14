La espera terminó para los seguidores de La Reina del Flow. Tras varios años fuera de pantalla, la exitosa producción de Caracol TV regresó con su tercera temporada, una entrega que promete revivir el fenómeno musical colombiano que conquistó audiencias en distintos países desde su estreno en 2018.

La nueva temporada se estrenó oficialmente en Colombia el pasado martes 13 de enero de 2026 a través de la señal de Caracol Televisión, en su franja estelar de las 9:30 p. m. Con el regreso de Charly Flow y Yeimy Montoya como protagonistas, la historia vuelve a sumergirse en el mundo de la música urbana, las ambiciones, las traiciones y la búsqueda de redención.

Para el público internacional, especialmente en España, la producción también llegó a la plataforma Netflix un día después. Desde este miércoles 14 de enero de 2026, los primeros 19 capítulos ya se encuentran disponibles en el catálogo del servicio de streaming a partir de las 9:00 a. m.

Sin embargo, los seguidores deberán esperar para conocer el desarrollo completo de la trama. El próximo 9 de febrero se habilitará una nueva tanda de episodios, con 21 capítulos adicionales. Aunque ni Caracol TV ni Netflix han confirmado oficialmente cuántos capítulos tendrá la temporada, en la plataforma ya aparecen referencias que apuntan a un total de 64 episodios.

La tercera entrega llega luego de un parón de más de cinco años desde la segunda temporada, un periodo que mantuvo en expectativa a millones de fanáticos en Colombia y otros países de habla hispana.