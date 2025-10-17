A dos décadas de su gran salto global, Shakira vuelve a mover el mundo con la música. Esta vez, la artista barranquillera reinterpreta su clásico Hips Don’t Lie en una versión completamente nueva junto a Ed Sheeran, el barranquillero Beéle y una orquesta de 14 músicos, en el marco de Spotify Anniversaries, una serie especial que celebra los álbumes que definieron carreras y generaciones.

La colaboración llega para conmemorar los 30 años de Pies Descalzos y los 20 de Oral Fixation (Vol. 1 & 2), dos discos que marcaron la evolución de Shakira. Desde la joven poeta pop de cabello oscuro y letras introspectivas, hasta la estrella global que conquistó escenarios en inglés y español.

En este episodio, disponible exclusivamente en Spotify, Shakira revisita los sonidos y emociones que la llevaron a lo más alto. Habla de sus inicios, de la transformación artística que vivió al cruzar fronteras y del significado que hoy tienen esas canciones en su vida. Pero el momento más esperado llega con la nueva Hips Don’t Lie. Se trata de una versión más íntima, cargada de emoción y storytelling, donde las voces de tres generaciones se unen en una sola melodía.

“Beéle le da un color caribeño que refresca el alma del tema, mientras que Ed Sheeran aporta su sensibilidad pop y su sello acústico inconfundible”, destacan los productores del proyecto.

La nueva versión llega acompañada de cifras que confirman la vigencia de Shakira como ícono musical. Entre Pies Descalzos y Oral Fixation, la barranquillera acumula más de 6.1 mil millones de streams globales, con Bogotá como la tercera ciudad que más la escucha en el mundo.

En Estados Unidos, sus álbumes superan los 955 millones de reproducciones, y su público abarca todas las edades: más del 50% de los oyentes de Oral Fixation son menores de 30 años, mientras que casi la mitad de quienes escuchan Pies Descalzos están entre los 30 y 44.

Tras su inolvidable show en el Super Bowl 2020, los streams de ambos discos aumentaron drásticamente: Pies Descalzos creció un 117%, y Oral Fixation un 213%.

Canciones como Antología, Estoy Aquí, La Tortura o Las de la Intuición siguen sonando con la misma fuerza que hace dos décadas, confirmando que la música de Shakira en vez de envejecer, evoluciona.